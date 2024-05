'Rhapsody in August' - thước phim hòa bình

Cảnh phim "Rhapsody in August" của đạo diễn Akira Kurosawa, với nhân vật Kane (thứ ba từ trái qua) và những người cháu ngồi trên băng ghế, được chọn làm poster Liên hoan phim Cannes năm nay. Tại Cannes 1991, tác phẩm ra mắt ở hạng mục Out of Competition. Ảnh: Festival de Cannes