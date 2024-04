'The Roundup: Punishment' - màn trở lại nhiều năng lượng của Ma Dong Seok

Ma Dong Seok tiếp tục hóa thân thanh tra Ma Seok Do, điều tra đường dây đánh bạc trực tuyến trong phần bốn thương hiệu phim "The Roundup".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Teaser 'Vây hãm: Kẻ trừng phạt' Teaser "The Roundup: Punishment" (Vây hãm: Kẻ trừng phạt), khởi chiếu trong nước ngày 26/4, thu gần 10 tỷ đồng sau ba ngày ra mắt. Video: Lotte Entertainment

Phim do Heo Myeong Haeng đạo diễn, Ma Dong Seok là nhà sản xuất kiêm đóng chính. Nội dung kể về việc thanh tra Ma Seok Do và đồng nghiệp điều tra một ứng dụng buôn bán ma túy. Họ phát hiện mối quan hệ giữa nhà phát triển ứng dụng, nạn nhân người Hàn bị sát hại ở Philippines và tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Trong khi đó, tại Philippines, Baek Chang Gi (Kim Moo Yul) cùng đồng bọn Chang Dong Cheol (Lee Dong Hwi) kiểm soát thị trường cờ bạc, thực hiện nhiều vụ bắt cóc, hành hung và giết người. Lúc này, Ma Seok Do lập cuộc truy quét giữa hai quốc gia nhằm vây bắt tội phạm.

Nếu ở phần The Roundup: No Way Out, nhân vật chính và đồng đội thay đổi nhiều hình thức điều tra, tác phẩm lần này xoay quanh tội phạm công nghệ cao - lĩnh vực Seok Do không nhiều kinh nghiệm. Trong khi các thành viên phối hợp với nhóm thanh tra an ninh mạng nhằm phán đoán đường đi của băng nhóm tội phạm, nhiệm vụ của Seok Do là dùng bạo lực để tìm ra hung thủ, lấy lời khai của chúng.

Ma Dong Seok biến hóa đa dạng cảm xúc. Trong trường đoạn nhân vật tìm hiểu thủ đoạn của bọn tội phạm công nghệ cao, diễn viên bộc lộ vẻ khù khờ qua nét mặt. Khi chạm trán những tên sừng sỏ, ánh mắt Ma Dong Seok trở nên lạnh lùng, khó đoán. Ở phân cảnh gặp người nhà nạn nhân, tài tử cho thấy sự đồng cảm qua cử chỉ, hành động.

Tạo hình của Ma Dong Seok trong phim. Ảnh: Bigpunch Pictures

Trong lần thứ tư thủ vai chính loạt phim, diễn viên gây ấn tượng ở nhiều trường đoạn hành động. Anh ra đòn nhanh gọn bằng nắm đấm, dùng tay phá cửa sắt, di chuyển nhanh nhẹn. Ma Dong Seok còn gây cười trong phân đoạn nhân vật Seok Do thuyết phục Jang Yi Soo (Park Ji Hwan) bày cách để cảnh sát đối phó với nhóm tội phạm.

Xuyên suốt bốn phần, Seok Do vẫn giữ vững lý tưởng: Xử lý tội phạm bằng nắm đấm thay vì lý lẽ. Với anh, lập luận không phải là lựa chọn tốt dành cho những kẻ biến chất.

Theo Newsen, trước khi loạt phim The Roundup ra mắt, Ma Dong Seok dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện với chuyên gia về khoa học hình sự cùng thanh tra, thám tử Hàn Quốc, nhằm tìm hiểu bản chất các vụ án có thật. Nhờ vậy, kịch bản phim đảm bảo tính thực tế, không lỗi thời.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety tại Liên hoan phim Berlin 2024, Ma Dong Seok cho biết muốn mang lại những tác phẩm đậm tính giải trí. Ở vị trí nhà sản xuất, nghệ sĩ muốn nâng cấp các phân cảnh hành động mạo hiểm, đồng thời chú trọng đến câu chuyện cũng như sự phát triển nhân vật. "Một trong những mục tiêu làm phim của tôi là chiều lòng thật nhiều khán giả", Ma Dong Seok nói.

Ma Dong Seok trong buổi họp báo phim ở Seoul (Hàn Quốc) hôm 11/3. Ảnh: Yonhap

Ngoài Ma Dong Seok, dàn diễn viên phụ cũng là điểm sáng của tác phẩm, nổi bật nhất là Kim Moo Yul (vai Baek Chang Gi). Không còn nét ấm áp như ở series Tòa án vị thành niên, anh vào vai cựu lính đánh thuê máu lạnh. Sự vô nhân đạo, coi thường pháp luật của nhân vật thể hiện qua trường đoạn giết đàn em bịt đầu mối ngay trong đồn cảnh sát, sẵn sàng đâm người vô tội để thoát thân.

Kim Moo Yul có nhiều cảnh đoạt mạng bằng dao, phô diễn cơ bắp lẫn kỹ năng võ thuật. Trong cuộc phỏng vấn với News1, tài tử cho biết sau khi hoàn thành tác phẩm, anh tự tin làm tốt vai phản diện ở những dự án tiếp theo. Khi được mời tham gia dự án, diễn viên không vội phản hồi dù hào hứng. "Tôi nghĩ nhân vật này rất khó thể hiện. Nhưng sau đó tôi nhận lời với niềm tin: 'Mình có thể làm được'", diễn viên nói.

Trên News1, đạo diễn Heo Myeong Haeng cho rằng nhân vật Baek Chang Gi khác với mô-típ phản diện của các phần phim trước. "Tôi muốn tạo sức nặng cho Baek Chang Gi nên hạn chế lời thoại. Kim Moo Yul cho thấy sự đáng sợ của Chang Gi qua ánh mắt. Khán giả sẽ không biết người này có những hành động gì tiếp theo", đạo diễn nói.

Kim Moo Yul gây chú ý với vai phản diện. Ảnh: Bigpunch Pictures

Âm thanh đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc, giúp mô phỏng mức độ bạo lực. Tuy nhiên, việc cắt dựng mạch phim còn lỏng lẻo, làm gián đoạn cảm xúc người xem. Cốt truyện đơn giản với lối kể tuyến tính không tạo nhiều bất ngờ.

Trang Screen International nhận xét: "The Roundup: Punishment khó có thể làm người hâm mộ thất vọng. Tác phẩm là cuộc phiêu lưu có tính giải trí cao". Tạp chí Variety đánh giá cao kỹ thuật quay phim, cho rằng đạo diễn Lee Sung Je thông minh khi lựa chọn góc đặt camera để lấy bao quát hành động nhân vật.

Tại Hàn Quốc, theo dữ liệu của Kobis - dịch vụ theo dõi phim ảnh do Hội đồng phim Hàn Quốc vận hành, doanh thu trong tuần đầu công chiếu đạt hơn 430 triệu won (7,9 tỷ đồng). Hôm 25/4, tác phẩm cán mốc một triệu vé đặt trước, là phim nội địa có lượng vé đặt trước cao nhất Hàn Quốc.

Quế Chi