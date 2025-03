Porsche cân nhắc thêm SUV chạy xăng mới

Hãng Đức có thể thêm một mẫu SUV chạy xăng mới vào dòng sản phẩm, bên cạnh Macan EV và Cayenne.

Porsche công bố lộ trình sản phẩm mới nhất trong hội nghị thường niên năm 2025, nhấn mạnh hướng đi tương lai cho các dòng xe của hãng. Ngoài việc khẳng định cam kết với động cơ đốt trong, hybrid sạc điện và thuần điện trên toàn bộ dòng sản phẩm đến thập kỷ 2030, hãng đang xem xét việc bổ sung một mẫu SUV chạy xăng mới. Nếu được phê duyệt, mẫu xe này có thể gia nhập cùng Macan EV và Cayenne vào cuối thập kỷ này.

Porsche cho biết đang "đánh giá một dòng xe độc lập trong phân khúc SUV" và sẽ tận dụng các "điểm tương đồng" hiện có. Những bức ảnh chụp trộm gần đây cho thấy chiếc Porsche chưa được đặt tên này có thể chia sẻ kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC) với Audi Q5 thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, Porsche hứa rằng chiếc SUV mới sẽ có thiết kế riêng biệt với kiểu dáng đặc trưng, nội thất cao cấp hơn và khung gầm được thiết kế riêng theo bản sắc thương hiệu của hãng.

Porsche Macan 4 và Macan Turbo - hai phiên bản của dòng xe điện Macan EV. Ảnh: Porsche

Đầu năm nay, Porsche đã cân nhắc đến việc cung cấp một thế hệ Macan động cơ đốt trong mới để tham gia cùng Macan EV. Tuy nhiên, các kế hoạch này đã bị hủy bỏ và thay vào đó là một chiếc SUV độc lập mới. Porsche xác nhận rằng Macan sẽ được bán dưới dạng xe điện, sau khi phiên bản động cơ đốt trong bị loại bỏ khỏi các thị trường còn lại.

Đối với Cayenne, Porsche mô tả thế hệ thứ tư sắp ra mắt của chiếc SUV cỡ trung này là "mẫu xe điện hoàn toàn mới". Cayenne EV sẽ được bán cùng thế hệ thứ ba hiện nay, tiếp tục gồm cả bản động cơ đốt trong và hybrid "cho đến những năm 2030". Các bức ảnh chụp trộm xác nhận mẫu xe điện này sẽ có cả kiểu thân xe SUV và SUV dạng coupe.

Mẫu SUV Porsche chạy thử bị bắt gặp tại Đức đầu năm nay. Ảnh: Carscoops

Porsche cũng cho biết những mẫu xe điện kế nhiệm rất được mong đợi của 718 Boxster và Cayman sẽ ra mắt sau Cayenne EV, đồng thời gợi ý về những bổ sung sắp tới cho dòng 911.

911 bản nâng cấp gần đây sẽ sớm có thêm phiên bản "di sản" giới hạn, lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển của những năm 1970. Ngoài ra, một mẫu 911 mới đang được sản xuất, được mô tả sẽ "nâng cao tiêu chuẩn hơn nữa" trong phân khúc xe thể thao - có khả năng ám chỉ đến 911 GT2 RS thế hệ tiếp theo.

Porsche dự kiến một năm đầy thách thức phía trước, với lý do cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc và bất ổn địa chính trị là những mối quan tâm chính. Do đó, hãng dự đoán doanh số giảm vào năm 2025, xuống dưới mức 310.718 xe được giao vào năm 2024 - con số đã giảm 3% so với năm trước đó. Porsche cũng ước tính xe điện sẽ chiếm 33-35% tổng doanh số, trong đó các mẫu xe thuần điện chiếm 20-22%.

Để thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, Porsche có kế hoạch đầu tư thêm 800 triệu euro (872 triệu USD) trong năm nay, tập trung vào điều chỉnh danh mục sản phẩm, phát triển phần mềm và cải tiến công nghệ pin.

Tuy nhiên, những thay đổi này phải trả giá. Là một phần của nỗ lực tái cấu trúc đang diễn ra, Porsche sẽ cắt giảm khoảng 1.900 việc làm vào năm 2029 thông qua "chính sách tuyển dụng hạn chế" và các "biện pháp được xã hội chấp nhận" khác. Ngoài ra, hãng có kế hoạch giảm thêm 2.000 nhân viên toàn cầu thông qua việc hết hạn hợp đồng lao động có thời hạn cố định. Một cuộc đại tu cấu trúc tiếp theo đang được đàm phán, với các chi tiết dự kiến công bố vào nửa cuối 2025.

Porsche cũng đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với ban điều hành. Jochen Breckner chịu trách nhiệm về tài chính và IT, kế nhiệm giám đốc điều hành lâu năm Lutz Meschke. Trong khi đó, Matthias Becker đảm nhiệm vị trí giám đốc bán hàng và tiếp thị mới, thay thế Detlev von Platen.

Mỹ Anh (theo Carscoops)