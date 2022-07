Pogba từ chối ký áo đấu Man Utd

ItalyTiền vệ Paul Pogba từ chối yêu cầu ký áo đấu Man Utd của một CĐV, khi tới Juventus kiểm tra y tế và ký hợp đồng ngày 9/7.

Pogba đến Turin bằng chuyên cơ rồi tới đại bản doanh của Juventus hoàn tất các thủ tục cuối cùng. "Tôi đã trở lại và rất hạnh phúc. Tôi nóng lòng đến ngày bắt đầu và khoác trên mình chiếc áo của Juventus một lần nữa", tiền vệ Pháp nói trên trang Twitter của Juventus.

Đã có hàng nghìn CĐV chào đón và hô vang tên Pogba khi anh tới bản doanh của Juventus. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Pogba tươi cười vẫy tay và ký tặng áo đấu. Nhưng khi một CĐV giơ áo đấu Man Utd, nhà vô địch World Cup 2018 làm hành động lắc tay từ chối và không ký tặng.

Pogba từ chối ký lên áo Man Utd Pogba từ chối ký tặng lên áo đấu Man Utd.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Pogba đã thống nhất mọi chi tiết hợp đồng để trở lại Juventus từ cuối tháng trước. Bản giao kèo giữa đôi bên có thời hạn ba năm kèm điều khoản tự kích hoạt 12 tháng.

Theo Corriere dello Sport, Pogba hưởng lương mùa 8,5 triệu USD, và nhận tối đa 2 triệu USD tiền thưởng. Con số này kém xa thời gian anh thi đấu cho Man Utd, với lương mùa 18,3 triệu USD và 5 triệu USD phí trung thành ngay trước khi rời sân Old Trafford theo dạng tự do hè này. Tuy nhiên, do cập bến Juventus theo dạng tự do, Pogba sẽ nhận một khoản phí lót tay lớn.

Lần thứ hai Pogba gia nhập Juventus theo dạng tự do sau khi hết hợp đồng với Man Utd, sau hè 2012. Khi đó, anh thi đấu cho CLB thành Turin bốn mùa, ghi 28 bàn qua 124 trận, giành bốn chức vô địch Serie A, hai Cup Italy, hai Siêu Cup Italy và về nhì ở Champions League năm 2015.

Pogba là tân binh thứ hai của Juventus hè này, sau Angel Di Maria. Trước đó, tiền vệ Argentina hoàn tất việc chuyển tới CLB thành Turin theo hợp đồng một năm với lương mùa 6,12 triệu USD, kèm tiền thưởng theo số lần ra sân và số bàn thắng.

Pogba đến trung tâm y tế của Juventus để kiểm tra sức khoẻ trước khi ký hợp đồng. Ảnh: juventus.com

Cũng trong ngày 9/7, Juventus thông báo Di Maria sẽ khoác áo số 22 từ mùa tới. Theo Football Italy, quyết định này sẽ tạo hiệu ứng domino, khi Federico Chiesa có thể chuyển sang khoác áo số 7, Dusan Vlahovic mặc số 9 còn Pogba sẽ khoác áo số 10 - số áo hiện bỏ trống sau khi Paulo Dybala rời đi theo dạng tự do.

Theo truyền thông Italy, Juventus đang nhắm ngôi sao chạy cánh Nicolo Zaniolo của Roma, và có thể tậu thêm trung vệ nếu Matthijs De Ligt - người đang được Bayern và Chelsea liên hệ - rời đi.

Hồng Duy