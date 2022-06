Pogba chấp nhận giảm hơn nửa lương để về Juventus

Tiền vệ Paul Pogba sẽ chỉ nhận 8,5 triệu USD tiền lương mỗi mùa tại Juventus, kém hơn một nửa khi khoác áo Man Utd.

Theo trang Football Transfers, Pogba và Juventus sẽ ký hợp đồng ba năm. Bên cạnh 8,5 triệu USD lương cứng, tiền vệ người Pháp chỉ có thể nhận thêm 2 triệu USD tiền thưởng mỗi mùa, tuỳ kết quả thi đấu của tập thể và đóng góp cá nhân.

Trước đó, trong sáu mùa khoác áo Man Utd từ 2016 đến 2022, Pogba lĩnh 18,3 triệu USD mỗi mùa, và thêm 5 triệu USD phí trung thành ngay trước khi rời sân Old Trafford theo dạng tự do hè này.

Việc chấp nhận giảm lương đáng kể để trở lại Juventus khiến ngôi sao 29 tuổi tụt sâu trên danh sách cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. Kylian Mbappe hiện dẫn đầu với lương mùa 53 triệu USD tại PSG. Erling Haaland - tiền đạo vừa gia nhập Man City - thì nhận 35 triệu USD mỗi mùa.

Pogba từng khoác áo Juventus giai đoạn 2012-2016. Ảnh: Reuters

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Pogba và Juventus đã thống nhất mọi chi tiết hợp đồng trong cuộc đàm phán ngày 23/6. Tiền vệ 29 tuổi sẽ bay đến Italy đầu tháng 7 để kiểm tra y tế và ký các giấy tờ cần thiết. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Hợp đồng giữa Pogba với Juventus có thời hạn bốn năm, hoặc ba năm kèm điều khoản tự kích hoạt 12 tháng. Một khi thương vụ hoàn tất, Pogba sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Juventus trong hè 2022.

Hồi đầu tháng, Man Utd xác nhận Pogba không gia hạn hợp đồng và sẽ rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Romano, đích thân HLV Pep Guardiola đã gọi điện thuyết phục Pogba đến Man City. Nhưng nhà vô địch World Cup 2018 từ chối vì sợ phản ứng dữ dội từ CĐV Man Utd. Pogba tự nhận rằng, cuộc sống ở Manchester sẽ trở nên "không thể chịu nổi" nếu đầu quân cho chủ sân Etihad.

Theo Sky Sports, Real và PSG cũng gửi những lời đề nghị hấp dẫn, nhưng Pogba dành nhiều thời gian để cân nhắc dù được đàm phán với các CLB khác từ đầu năm, trước khi nhận lời của Juventus. Nguồn tin này nhấn mạnh, khi sắp sang tuổi 30, Pogba nhận thức được đây có thể là thương vụ lớn cuối cùng trong sự nghiệp, và muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Pogba trưởng thành từ học viện Man Utd, nhưng ra đi theo diện tự do ở tuổi 19, để gia nhập Juventus hè 2012. Trong bốn năm tại Turin, Pogba tiến bộ vượt bậc. Anh ghi 28 bàn qua 124 trận, giúp Juventus giành bốn chức vô địch Serie A, hai Cup Italy, hai Siêu Cup Italy và về nhì ở Champions League năm 2015.

Năm 2016, Man Utd lập kỷ lục chuyển nhượng khi chi 131 triệu USD đưa Pogba trở lại sân Old Trafford, phá kỷ lục 111 triệu USD mà Real trả cho Tottenham năm 2013 để có Gareth Bale. Sáu mùa qua, tiền vệ Pháp ghi 39 và kiến tạo 51 bàn, cùng Man Utd đoạt cú ăn ba mùa 2016-2017, gồm Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League, dưới thời Jose Mourinho. Nhưng anh luôn bị đặt câu hỏi về sự nhiệt tình và phong độ ổn định trên sân cỏ.

Ngoài Pogba, Serie A sẽ chào đón sự trở lại của Romelu Lukaku từ mùa tới. Tiền đạo Bỉ sẽ khoác áo Inter dưới dạng cho mượn từ Chelsea theo hợp đồng một năm, không kèm tùy chọn mua đứt. Giao kèo gồm 8,5 triệu USD và 4 triệu USD phụ phí, tùy vào phong độ của Lukaku. Anh cũng chấp nhận giảm lương mùa 12,6 triệu USD xuống 8,5 triệu USD để trở lại sân Giuseppe Meazza.

Hồng Duy