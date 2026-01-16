Pique 'xát muối' màn ra mắt thảm họa của tân HLV Real

Cựu trung vệ Barca Gerard Pique mỉa mai thất bại của Alvaro Arbeloa trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.

Real gây sốc khi thua 2-3 trên sân Albacete - đội đang đứng thứ sáu từ dưới lên tại giải hạng Nhì ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua hôm 14/1. Thất bại này được chính tân HLV Arbeloa mô tả là "tệ hơn thảm họa", và nối dài nỗi thất vọng về Real, vì đội vừa thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha trước đó ít ngày, dẫn đến việc CLB sa thải Xabi Alonso.

Arbeloa (áo đen) sau trận Real Madrid thua Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha ngày 14/1. Ảnh: EFE

"Màn ra mắt tốt đấy, 2-3", Pique để lại một dòng bình luận ngày 15/1, trên kênh livestream Twitch của giải đấu Kings League do anh tổ chức, châm chọc trận thua của Real cũng như màn ra mắt của Arbeloa trên cương vị HLV trưởng đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Buổi livestream bấy giờ của Kings League có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng sáng tạo nội dung ở Tây Ban Nha, là Spursito, DjMaRiio và Adri Contreras. "Hãy để tin này lan truyền khắp các mặt báo trong nước và quốc tế, Pique vừa mới cười vào mặt Arbeloa đấy", Spursito thốt lên. Trong khi, DjMaRiio, vốn là một fan Real, phẫn nộ: "Pique thật quá đáng! Không thể tin nổi!".

Thời còn thi đấu, Pique và Arbeloa từng nhiều lần va chạm, căng thẳng đến đỉnh điểm trong kỷ nguyên những trận El Clasico nảy lửa giữa Barca thời Pep Guardiola và Real thời Jose Mourinho.

"Arbeloa cứ tự nhận là bạn tôi, nhưng anh ta chỉ là một người quen thôi, một conocido mà tôi biết", Pique nói năm 2015. Phát ngôn này lúc đó lập tức gây bão truyền thông Tây Ban Nha và vẫn là một giai thoại đến giờ.

Hậu vệ Barca chơi chữ trong tiếng Tây Ban Nha. "Conocido" là người quen không quá thân thiết, nhưng Pique cố tình tách chữ khi phát biểu, thành "cono" và "cido". Trong đó, tiền tố là những chiếc nấm nhựa dùng để tập luyện trên sân tập (cone tập luyện), cũng là biệt danh gán cho Arbeloa, mang thông điệp trung vệ này chỉ đóng vai trò quân xanh trong tập luyện ở Real.

Arbeloa (giữa) và Pique trong một trận El Clasico giai đoạn 2009-2016. Ảnh: Marca

Trước đó nữa, vào thời điểm căng thẳng nhất của các trận El Clasico, Arbeloa từng mỉa mai: "Rồi sẽ có ngày tôi thấy Pique diễn hài ở CLB tấu hài, chuyên tấu hài nói xấu Real. 10 năm thành công nhất của Barca cũng không bao giờ sánh được với bề dày lịch sử của Real". Năm 2017, Arbeloa chốt lại: "Tôi sẽ không bao giờ đi ăn tối với Pique".

Hà Phương tổng hợp