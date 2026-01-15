Real bị đội hạng Nhì loại ở trận ra mắt HLV mới

Tây Ban NhaAlvaro Arbeloa ra mắt trên cương vị HLV trưởng Real bằng trận thua Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua Tây Ban Nha ngày 14/1.

Ngay từ đầu trận, HLV Arbeloa tỏ ra không coi trọng đối thủ. Người vừa thay Xabi Alonso tung vào phần lớn cầu thủ dự bị so với trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha cuối tuần trước, trừ Vinicius, Federico Valverde và Dean Huijsen.

Real lập tức phải trả giá cho sự chủ quan. Họ chơi hời hợt, thiếu sắc bén và không có những pha tấn công nguy hiểm. Vinicius, Valverde và Arda Guler gần như biến mất. Còn bên cánh phải, Franco Mastantuono chỉ là cái bóng mờ so với Rodrygo.

Trong khi đó, Albacete tổ chức lối chơi tốt hơn. Đội xếp thứ 17 trong 22 đội ở giải hạng Nhì không chỉ ngăn những cơ hội rõ rệt của Real, mà còn tìm kiếm các pha phản công nhanh. Phút 42, từ quả phạt góc, Javi Villar bật cao hơn Mastantuono để đánh đầu mở tỷ số.

Mastantuono (áo xanh, phải) mừng bàn gỡ cuối hiệp một trận Real thua Albacete ở vòng 1/8 Cup Nhà vua tối 14/1. Ảnh: AS

Real bừng tỉnh và nhanh chóng gỡ hòa ở phút 45+3. Mastantuono chuộc lỗi bằng pha đệm vào lưới trống, sau tình huống Asencio dứt điểm bật thủ môn Raul Lizoain.

Sau giờ nghỉ, Real tiếp tục bất ổn, dù Dani Carvajal, David Alaba và Eduardo Camavinga được tung vào sân. Họ lãng phí lợi thế kiểm soát bóng 77%, liên tục dứt điểm ra ngoài hoặc bị chặn lại.

Trong khi đó, Albacete một lần nữa chắt chiu cơ hội ở mức cao nhất. Phút 81, tận dụng sai lầm của Garcia, Jefte Betancor vô lê nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Betancor mừng bàn trong trận Albacete thắng sốc Real ở vòng 1/8 Cup Nhà vua tối 14/1. Ảnh: Reuters

Bị dẫn lần thứ hai, Real dồn toàn bộ đội hình lên ép sân. Họ gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, với pha đánh đầu của Gaccia. Tuy nhiên, sơ hở bốn phút sau đó khiến thầy trò Arbeloa phải trả giá.

Sau khi chạy chỗ thoát xuống và dứt điểm lần đầu bị đẩy ra, Betancor sút vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2. Real bị loại ở giải đấu mà họ vào chung kết mùa trước. Trong khi đó, Albacete hiên ngang tiến vào tứ kết.

Thanh Quý