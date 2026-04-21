Pickleball và nỗ lực thoát khỏi cái bóng của tennis

MỹPickleball Slam đánh dấu bước ngoặt khi Anna Leigh Waters xuất hiện bên cạnh những cựu ngôi sao tennis, một chỉ dấu cho thấy pickleball đang dần cởi bỏ "tấm áo khoác" mang tên quần vợt.

Pickleball, môn thể thao phát triển nhanh bậc nhất tại Mỹ, vừa chạm thêm một cột mốc mới. Lần thứ tư tổ chức Pickleball Slam - một trong những sự kiện quan trọng nhất của môn này - chứng kiến một gương mặt không tạo dựng tên tuổi từ tennis. Đó là hình ảnh mà ba sự kiện trước đó chưa từng xảy ra.

"Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa rất lớn", Waters nói. "Pickleball Slam là sự kiện lớn. Tên giải có chữ pickleball, nên thật thú vị khi cuối cùng chúng tôi cũng có một VĐV pickleball chính hiệu, đúng nghĩa góp mặt".

Waters mới 19 tuổi, nhưng được công nhận rộng rãi là tay vợt nữ vĩ đại nhất trong lịch sử còn non trẻ của pickleball. Ở nội dung nam, vị thế tương tự thuộc về Ben Johns. Waters đã giành 181 HC vàng và 39 "triple crown", tức vô địch cả đơn, đôi và đôi nam nữ ở cùng một giải pickleball. Cô hiện đứng số một thế giới trên PPA Tour ở cả ba nội dung này. Tháng 1/2026 vừa qua, Waters trở thành VĐV pickleball đầu tiên ký hợp đồng với Nike. Cô được người hâm mộ Việt Nam biết đến nhiều hơn, khi vô địch hai nội dung ở PPA Hanoi Cup đầu tháng 4.

Waters trong sự kiện Pickleball Slam thứ tư, được tổ chức ở Florida, Mỹ hôm 16/4. Ảnh: USA Pickleball

Pickleball Slam được ESPN phát sóng trực tiếp và trao 1 triệu USD cho cặp vô địch. Với tiền thưởng lớn cùng hợp đồng truyền hình trên kênh thể thao uy tín, sự kiện này ngày càng thu hút khán giả. Những lần trước, ban tổ chức bảo đảm điều đó bằng cách mời các huyền thoại tennis, hoặc đến thi đấu, hoặc đầu tư vào môn này.

Các nhà vô địch Grand Slam như Andre Agassi, Steffi Graf, John McEnroe, Maria Sharapova, Michael Chang và Andy Roddick đều từng góp mặt. Waters là tay vợt pickleball chuyên nghiệp đầu tiên bước vào sân mà không xuất thân từ quần vợt.

"Thật thú vị khi xem các cựu tay vợt tennis chuyên nghiệp chơi pickleball và đấu với nhau ở một môn khác, có nét tương đồng với quần vợt nhưng rõ ràng không giống hẳn", Waters nói thêm. "Tôi nghĩ việc đưa một VĐV pickleball chuyên nghiệp vào đội hình hy vọng sẽ làm trận đấu hấp dẫn hơn, vì khán giả sẽ thấy thêm nhiều chi tiết tinh tế của môn này, thay vì chỉ xem những người rất giỏi tennis chuyển sang chơi pickleball".

Sự xuất hiện của Waters ở Pickleball Slam là dấu hiệu cho thấy môn thể thao này đã tạo ra những ngôi sao của riêng mình và tiếp tục phát triển theo cách riêng. Tennis và pickleball không phải lúc nào cũng chung sống êm đềm. Tuy nhiên, vai trò của các tay vợt tennis trong những sự kiện như Pickleball Slam đã làm căng thẳng hạ nhiệt khi thị trường pickleball trưởng thành hơn.

Nhiều CLB tennis tại Mỹ từng chuyển sân quần vợt thành sân pickleball. Dù vậy, vài năm qua, cả hai môn đều ghi số liệu tăng trưởng ở cấp độ phong trào, trong khi tennis vẫn vượt xa "người anh em" mới nổi về lượng khán giả theo dõi.

Tháng 2, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) thông báo số người chơi tennis tại Mỹ tăng thêm 1,6 triệu người trong năm 2025, đạt kỷ lục 27,3 triệu người, tương đương mức tăng 54% so với năm 2019. Trong khi đó, pickleball vẫn nằm trong nhóm môn thể thao phát triển mạnh nhất tại Mỹ. Theo Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (APP), khoảng 48,3 triệu người trưởng thành đã dink, đánh và volley quả bóng nhựa nhỏ trong giai đoạn 2022-2023.

Agassi, người từng đánh cặp với Waters tại US Open Pickleball Championships năm ngoái, được coi như một "tín đồ truyền giáo" của pickleball, khi nói về lợi ích xã hội và sức khỏe của môn này. Cựu số một thế giới đang đầu tư vào pickleball và là đại sứ thương hiệu của Joola, công ty sản xuất dụng cụ pickleball và bóng bàn.

"Tôi tin pickleball và tennis từng có những khó chịu nhất định với nhau. Không khó thấy sự bực bội và cạnh tranh lẫn nhau ở một mức độ nào đó, đặc biệt trong giai đoạn đầu pickleball đang tìm chỗ đứng và phát triển", Agassi nói hồi tháng 3/2026. "Bây giờ, tôi nghĩ các tay vợt tennis đã tự tin hơn nhiều với vị thế của quần vợt. Họ tin tennis là vua của các môn dùng vợt, đồng thời cũng hiểu pickleball có vị trí riêng trong cộng đồng. Vì thế, cảm giác môn này đang chiếm hết đất sống môn kia đã giảm đi".

Cựu tay vợt Agassi trong sự kiện Pickleball Slam thứ tư, được tổ chức ở Florida, Mỹ hôm 16/4. Ảnh: USA Pickleball

Bình luận về sự căng thẳng giữa tennis và pickleball, Eugenie Bouchard chọn vị trí trung lập: "Tận sâu bên trong, tôi vẫn là một tay vợt tennis. Tôi yêu truyền thống và lịch sử của môn này. Nhưng để chơi tennis giỏi, bạn phải qua hành trình rất dài và gian khó. Buổi đầu tiên, bạn gần như chỉ đi nhặt bóng. Sáu tháng đầu là vậy, cứ nhặt bóng thôi. Và nếu bạn không chơi với một người có trình độ tương đương, cả hai sẽ chẳng thấy vui".

Một điểm đáng chú ý khác của Pickleball Slam năm nay là yếu tố đấu nam nữ trực tiếp. Đây là lần đầu sự kiện để các VĐV nữ đối đầu trực tiếp với nam, nếu không tính những trận đôi nam nữ. Waters sẽ gặp James Blake, Bouchard đối đầu Andre Agassi, rồi Bouchard và Waters đánh đôi với Blake và Agassi.

"Trong pickleball, bạn có thể thấy các VĐV nữ đấu tay đôi với nam, bước vào những tình huống đòi hỏi phản xạ nhanh ở sát lưới và vẫn thắng điểm trước đối thủ nam", Waters nói. "Pickleball là một trong những môn mà phụ nữ có thể chơi ngang với nam giới. Tôi nghĩ Genie và tôi hoàn toàn có thể theo kịp Andre và James. Trong khi ở một số môn khác, nếu nam và nữ đấu trực tiếp, trận đấu có thể không hấp dẫn như vậy".

Ngoài giới tính, chênh lệch tuổi tác cũng không phải vấn đề trong pickleball. Waters mới 19 tuổi, Bouchard là 32, trong khi Agassi đã 55 và Blake là 46. Điều khiến Agassi thấy thú vị là sự khác biệt về độ tinh tế và mới lạ, độc đáo trong pickleball.

"Tôi biết mình phải chờ đợi điều gì trên sân tennis, biết các ranh giới nằm ở đâu. Tôi sẽ không gặp thứ gì mới đến mức không thể thích nghi", Agassi phân tích. "Nhưng với pickleball, tôi không có kinh nghiệm dày dạn đến thế, nên mọi thứ luôn có cảm giác mới mẻ. Vì thế, chơi pickleball tạo cho tôi trải nghiệm giống một cuộc phiêu lưu".

Bouchard thì dành lời khen cho Agassi, cho rằng việc một tên tuổi lớn như ông gia nhập và góp sức sâu về nhiều mặt là tín hiệu tốt cho pickleball. Ở giải đấu biểu diễn có giá trị giải thưởng cao nhất trong lịch sử, Agassi và Blake chiến thắng và ẵm trọn 1 triệu USD trong tuần qua.

Dù vậy, nhân vật trung tâm vẫn là Waters. Ở tuổi 19 tuổi, cô đang định nghĩa môn chơi của mình và đại diện cho pickleball khi đối đầu những cựu ngôi sao đến từ môn thể thao nổi tiếng và giàu truyền thống hơn.

Vy Anh