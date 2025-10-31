Andre Agassi và Steffi Graf - bình yên sau ánh hào quang

Sau khi giành tổng cộng 30 danh hiệu Grand Slam, Andre Agassi và Steffi Graf gần như biến mất khỏi thế giới quần vợt. Ở tuổi ngũ tuần, họ chọn cuộc sống khép kín, yên ả bên hai con tại Las Vegas, Mỹ.

Andre Agassi, Steffi Graf đã kết hôn được hơn 24 năm, và từng được xem là cặp đôi quyền lực nhất làng quần vợt vào những năm 1990.

Kỷ niệm 24 năm ngày cưới, Andre Agassi viết lời chúc ngắn gọn gửi tới người vợ mà anh vẫn gọi thân mật là "Stefanie".

Với nhiều người hâm mộ, đó chỉ là một bài đăng đơn giản trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau đó là câu chuyện tình hiếm có trong làng thể thao - một mối duyên bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên trên truyền hình và kết thúc bằng cuộc sống giản dị sau hào quang.

Khi Agassi lần đầu nhìn thấy Steffi Graf trả lời phỏng vấn trên đài Pháp, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp với "Golden Slam" - vô địch cả bốn Grand Slam và Olympic 1988. Còn Agassi khi ấy vẫn là một tay vợt nổi loạn, chưa có danh hiệu lớn nào.

Họ chỉ thực sự gặp nhau nhiều năm sau, khi cả hai đều đã trải qua những mối tình ồn ào: Agassi từng kết hôn với diễn viên Brooke Shields, còn Graf có mối quan hệ dài lâu với tay đua Michael Bartels.

Cuộc hôn nhân năm 2001 cũng diễn ra lặng lẽ như chính tính cách của hai người. Không xa hoa, không đèn flash, chỉ có hai bà mẹ làm chứng, họ đi chân trần, mặc quần jeans và trao lời thề giữa tiếng máy cắt cỏ của đội làm vườn. Không lâu sau, Graf sinh con trai đầu lòng Jaden.

Khi Agassi giải nghệ năm 2006, cả hai quyết định rút hoàn toàn khỏi đời sống công chúng. "Tôi chưa bao giờ thích sự nổi tiếng, và tôi thực sự muốn tránh xa nó", Graf từng chia sẻ.

Andre Agassi và Steffi Graf chụp ảnh cùng những chiếc Cup tại bữa tối sau Wimbledon. Ảnh: PA

Agassi và Graf đều có tuổi thơ gắn với sự khắc nghiệt của cha mẹ - những người biến con mình thành "dự án thể thao". Agassi từng viết trong hồi ký Open rằng anh ghét quần vợt vì bị ép tập từ nhỏ. Chính vì vậy, họ thống nhất không để hai con phải lặp lại con đường đó.

Jaden, 24 tuổi, không theo tennis mà chọn bóng chày. Cậu từng thi đấu cho Đại học Nam California, được chọn vào đội Mahoning Valley Scrappers ở giải MLB Draft League và khoác áo tuyển Đức tại vòng loại World Baseball Classic 2024. "Tên Agassi gắn với quần vợt, nhưng tôi muốn biến nó thành một cái tên của bóng chày", Jaden nói.

Con gái út Jaz Elle, 22 tuổi, cũng không nối nghiệp cha mẹ mà theo đuổi đam mê thể hình và nhảy múa. Cô từng đăng ảnh cùng cha mẹ tại gala của Liên đoàn Quần vợt Mỹ và chia sẻ tình yêu với các tay vợt trẻ như Emma Navarro.

"Trong nhà chúng tôi không có chiếc Cup tennis nào, chỉ có Cup bóng chày của Jaden và cúp nhảy hip-hop của Jaz", Graf nói vui trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Jaz, 22 tuổi, cùng cha đến US Open năm nay và chứng kiến ông giành giải thưởng vì từ thiện.

Khác nhiều đồng nghiệp chọn sống tại Los Angeles hay châu Âu, vợ chồng Agassi - Graf định cư ở Las Vegas, nơi Agassi sinh ra và lớn lên. Ban đầu họ sống tại khu Spanish Hills, sau đó chuyển đến một biệt thự lớn hơn ở khu Summerlin - nơi có hàng xóm là nữ ca sĩ Celine Dion và nam ca sĩ nhạc rock Carlos Santana.

Las Vegas cho họ điều quý giá nhất: sự bình thường. "Ở đây chúng tôi có thể sống như người bình thường. Tôi đi chợ, gặp bạn bè, thăm mẹ mỗi tuần. Không ai làm phiền", Graf nói.

Bên ngoài ánh đèn, Agassi dành phần lớn thời gian cho hoạt động cộng đồng. Quỹ từ thiện mang tên anh - Andre Agassi Foundation for Education - đã gây quỹ hơn 180 triệu USD, xây dựng trường học và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nevada. Trong khi đó, Graf điều hành tổ chức Children for Tomorrow, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực ở Đức.

"Sự nghiệp giúp tôi nổi tiếng, nhưng ý nghĩa thật sự của cuộc đời nằm ở việc giúp người khác có cơ hội mà tôi không từng có", Agassi chia sẻ khi nhận giải thưởng của USTA năm 2024.

Jaden, 24 tuổi, thừa hưởng năng khiếu thể thao của cha mẹ nhưng quyết định thi đấu bóng chày.

Dù hiếm khi xuất hiện trên sân quần vợt, cặp đôi lại say mê một môn mới: pickleball - biến thể nhẹ nhàng hơn của tennis. Họ không chỉ chơi vui mà còn đầu tư vào hệ thống xếp hạng toàn cầu DUPR và trở thành gương mặt thương hiệu của hãng vợt Joola. Agassi còn thành lập công ty Agassi Sports Entertainment để phát triển pickleball và padel - hai môn thể thao đang bùng nổ tại Mỹ.

Sau gần hai thập kỷ rời xa sân đấu, Agassi đang dần tái xuất. Anh xuất hiện trên sóng TNT Sports bình luận Roland Garros 2024, rồi làm khách mời của BBC tại Wimbledon. Gần đây, Agassi nhận lời làm đội trưởng tuyển Thế giới tại Laver Cup, giúp các tay vợt trẻ đánh bại đội châu Âu.

Bên cạnh đó, anh hợp tác cùng Amazon MGM và Universal Television sản xuất loạt phim Rally, kể về những tay vợt trẻ trong học viện quần vợt - một cách để kể lại câu chuyện đời mình qua lăng kính mới.

Hai huyền thoại từng khiến cả thế giới say mê vì tài năng và cá tính. Nhưng giờ, họ hạnh phúc nhất khi đi dạo cùng nhau ở khu phố vắng, xem con trai ném bóng hay cổ vũ con gái nhảy múa. Không sân khấu, không danh hiệu, chỉ có gia đình và sự bình yên.

Như cách Agassi từng nói: "Cả đời tôi đã chạy khỏi quần vợt, nhưng nhờ Stefanie và các con, cuối cùng tôi mới tìm thấy nơi mình thực sự muốn dừng lại".

Vợ chồng Andre Agassi và Steffi Graf trong một trận đấu pickleball. Ảnh: ADL

Agassi thi đấu quần vợt chuyên nghiệp từ 1986. Qua 20 năm chơi chuyên nghiệp, anh giành 8 Grand Slam, một chức vô địch ATP Finals và một HC vàng Olympic 1996. Agassi cũng từng có thời gian dài đứng đầu bảng thứ tự các tay vợt nam (ATP Ranking). Sau khi treo vợt năm 2006, Agassi nghỉ ngơi một thời gian rồi làm công tác huấn luyện và từng dẫn dắt tay vợt thành công nhất mọi thời Novak Djokovic.

Graf, người Đức, chơi chuyên nghiệp từ 1982-1999, là tay vợt giàu thành tích thứ ba ở Grand Slam với 22 danh hiệu, trong đó có kỷ lục mọi thời đại là vô địch ít nhất bốn lần ở mỗi Grand Slam. Graf còn giữ kỷ lục 377 tuần ở số một thế giới và 8 lần kết thúc năm ở vị trí này.

Hồng Duy tổng hợp