Ben Johns, Anna Waters khẳng định đẳng cấp ở PPA Tour Hà Nội

Tâm điểm của ngày đấu cuối PPA Hanoi Cup là trận chung kết ở nội dung đôi nam nữ giữa cặp hạt giống số 1 Ben Johns (phải) và Anna Leigh Waters, cùng đối thủ Christian Alshon và Kaitlyn Christian. Bộ đôi huyền thoại của làng pickleball thế giới đã tạo ra thế trận áp đảo, thắng 11-5 và 11-2 để vô địch.
Waters (trái) và Johns đã cùng nhau vô địch đôi nam nữ ở 32 sự kiện PPA Tour. Họ vẫn đang giữ kỷ lục 16 lần đăng quang liên tiếp ở nội dung này trên hệ thống, trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến 2/2024. Nếu xét đến tổng số danh hiệu ở mọi nội dung, bộ đôi đã sở hữu tổng hơn 300 chiếc cup tại các sự kiện PPA Tour.
Bên cạnh danh hiệu đôi nam nữ, Ben Johns còn vô địch ở nội dung đôi nam cùng tài năng trẻ Gabe Tardio. Đôi hạt giống số 1 đánh bại "thần đồng" Hayden Patriquin và Federico Staksrud ở chung kết, sau ba set căng thẳng với tỷ số 11-0, 7-11 và 11-6.
Johns (phải) và Patriquin đội nón lá và giương cao lá cờ của nước chủ nhà Việt Nam khi lên ngôi, như lời cảm ơn đến các khán giả chủ nhà, những người đã cổ vũ cho họ trong suốt giải đấu. Kể từ khi đánh cặp với nhau vào năm 2025, bộ đôi này vào đến chung kết đôi nam ở mọi giải đấu và chỉ hai lần đánh rơi tấm HC vàng.
Pha đánh bóng qua hai chân (tweener) của Ben Johns ở trận bán kết đôi nam là một trong những hình ảnh ấn tượng tại giải đấu ở Hà Nội.
Bên cạnh bảng thành tích đồ sộ, điều khiến Ben Johns đặc biệt chính là bộ kỹ năng của anh. Lối chơi của Johns là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế, giữa tấn công và kiên nhẫn. Anh cũng là người tiên phong cho nhiều cú đánh mà nay đã trở thành chuẩn mực ở pickleball chuyên nghiệp.
Ben Johns tạo ra cơn sốt lớn tại Hà Nội những ngày qua, khi có rất đông CĐV xếp hàng chờ gặp tay vợt số một thế giới tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Ở các trận đấu của anh, người hâm mộ cũng thường mang theo biểu ngữ để cổ động.
Trong ảnh, một CĐV nữ chơi chữ với những từ drive hay drop, vốn là tên của các động tác đánh bóng trong môn pickleball, để ghép thành thông điệp tình cảm gửi đến Ben Johns: "Ben, anh làm em phát điên, xin đừng bỏ rơi em".
Bên cạnh Ben Johns, Anna Leigh Waters (phải) cũng tạo nên cơn sốt lớn, trong lần đầu tiên cô thi đấu chính thức tại một giải đấu bên ngoài nước Mỹ. Tay vợt số một thế giới tuổi teen cũng có hai chức vô địch tại Hà Nội, khi đăng quang ở nội dung đôi nam nữ và đôi nữ.
Ở chung kết đôi nữ, Waters cùng Anna Bright thắng hạt giống số 2 Tyra Hurricane Black và Catherine Parenteau 11-7, 11-5. Bộ đôi được các CĐV đặt cho những cái tên tiếng Việt đáng yêu là Thu Thủy (Waters) và Ánh Dương (Bright).
Sau khi kết thúc giải đấu tại Hà Nội, Waters sẽ tiếp tục đến TP HCM vào ngày 6-7/4 để tham gia các buổi huấn luyện và sự kiện biểu diễn.
Ở nội dung đơn nữ, Waters không tham dự với lý do thể lực không đảm bảo khi phải đấu với lịch quá dày đặc. Điều này mở ra cơ hội để tay vợt xinh đẹp Kaitlyn Christian đăng quang. Hạt giống số 2 đánh bại Brooke Buckner ở chung kết kịch tính, với tỷ số 7-11, 14-12, 11-9. Trận này, Christian bị dẫn sâu ở set hai, trước khi ghi liền tám điểm để ngược dòng trước đồng hương Mỹ.
Trong năm nội dung của giải, Việt Nam có một nhà vô địch, là Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam. Trên hành trình vô địch, Hoàng Nam xuất sắc đánh bại số bốn thế giới Christian Alshon, rồi hạ đồng hương Trương Vinh Hiển 11-5, 11-6 ở chung kết.
Với danh hiệu tại PPA Hanoi Cup, tay vợt quê Tây Ninh lần thứ hai vô địch ở nội dung đơn nam trong khuôn khổ hệ thống PPA Asia Tour.
Từ chỗ là tay vợt tennis số một Việt Nam, Hoàng Nam chuyển sang thi đấu pickleball từ đầu năm 2025 và lọt top 20 thế giới (hạng 17 PPA Tour) chỉ sau khoảng một năm thi đấu. Chức vô địch của anh tại PPA Hanoi Cup càng củng cố vị thế của pickleball Việt Nam trên trường quốc tế.
PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái. Sự kiện tại Hà Nội được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của pickleball Việt Nam, diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các ngôi sao cũng như người hâm mộ pickleball trên thế giới.
Giang Huy - Nhân Đạt