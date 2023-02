Phượt xe máy điện từ Hà Nội vào TP HCM dự giải chạy đêm

Ngọc Long mất 14 ngày, di chuyển 2.500 km trên xe máy điện qua 21 tỉnh, vào TP HCM tham gia giải chạy đêm VM Ho Chi Minh City Midnight.

Nguyễn Ngọc Long (28 tuổi) dùng mẫu xe máy điện của VinFast, đi từ Lăng Bác (Hà Nội) vào ngày 29/1 và kết thúc tại Dinh Độc Lập (TP HCM) vào ngày 11/2 - trước thềm giải chạy đêm 12 tiếng. Long cho biết chưa bao giờ đi xa đến thế trên chiếc xe mình sử dụng hàng ngày. Ý tưởng ban đầu của anh là phượt xuyên Việt, kết hợp đến TP HCM để chạy đêm - giải đấu anh chờ đợi đã lâu.

Quãng đường dự kiến lúc đầu hơn 1.700 km, nhưng vì mê khám phá chàng trai quê Hải Phòng tốn thêm 800 km ghé thăm các địa điểm nổi tiếng. Trong 14 ngày, Long đi qua tổng cộng 21 tỉnh thành.

Ngọc Long cùng chiếc xe máy điện phượt 2.500 km. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chuyến đi giúp Long mở mang tầm mắt, được ngắm nhìn vẻ đẹp Việt Nam từ Bắc vào Nam. Mỗi ngày, anh chạy từ 150 đến 200 km, dừng lại thăm vài địa danh và sạc điện cho xe. Những nơi được chọn thường là di tích lịch sử văn hóa như Khu di tích đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh), thành cổ Quảng Trị, Đại nội (Huế), trường Dục Thanh (Phan Thiết),...

Giải chạy đêm Hà Nội 2023 đang mở đăng ký. Runner truy cập vào đây để mua vé tham dự.

"Tôi chỉ muốn làm điều gì đặc biệt cho hành trình đến giải chạy đêm TP HCM (12/2). Giờ nghĩ lại thấy thật điên rồ vì xe điện sinh ra không phải cho những chuyến phượt dài ngày. Thật may là mọi chuyện suôn sẻ, để lại nhiều cảm xúc khó tả", anh Long nói.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất trên hành trình là khi Long vượt đèo Hải Vân nổi tiếng quanh co, hiểm trở. Đoạn đường dài khoảng 20 km như thách thức tay lái với những khúc cua "tử thần". Trời mưa và sương mù càng khiến hành trình gian nan hơn. Anh kể phải vặn hết tay ga ở những đoạn dốc. Đôi khi giữa đường phải dừng lại để động cơ không quá nhiệt. Phanh cũng là mối lo ngại vì khi đổ đèo nếu không dùng đúng cách có thể dẫn đến cháy phanh. "May mắn là tôi vượt đèo an toàn. Đây là trải nghiệm 'nguy hiểm' nhưng cũng rất đáng nhớ", Long nói.

Runner ghé Đà Lạt và chụp ảnh checkin cùng bức tường nổi tiếng. Ảnh: nhân vật cung cấp

Sau khi qua đèo Hải Vân, chàng trai 28 tuổi miêu tả hành trình vào Nam "thơ mộng và êm đềm", nhất là khi anh giảm tay ga để ngắm biển trời trên cung đường ven biển Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa. "Đoạn làm tôi nhớ mãi là cung Bàu Trắng - Phan Cửa Rí (Bình Thuận). Một mình tôi độc hành giữa một bên là biển xanh, bên còn lại là những sa mạc cát trắng, nắng vàng. Khung cảnh như trong tranh vẽ. Do không có tiếng ồn từ động cơ xe, tôi cảm nhận rõ tiếng sóng rì rào, như hòa mình vào thiên nhiên" anh kể.

Runner có biệt danh Long La Cà cũng dành hai ngày để thăm thú Đà Lạt. Ngoài ngắm cảnh, uống cà phê, anh thử dùng xe điện để chinh phục những con dốc nổi tiếng, trong đó có dốc Nhà Bò.

Khó khăn của xe điện vẫn là vấn đề sạc. Để khắc phục, anh Long mượn cục sạc 1.000W, thay cho phiên bản 400W ban đầu để tăng tốc độ sạc xe lên 4 giờ. Xe chạy được 120 km ở tốc độ 45 km/h, 100km ở tốc độ 60 km/h. Anh phải tính toán quãng đường đi, dừng, nghỉ hợp lý để có thời gian sạc xe. Những đoạn hẻo lánh, cách xa thành phố, phượt thủ phải ghé vào các quán cà phê, nhà dân để xin sạc.

Long khi chinh phục giải chạy đêm TP HCM ngày 12/2. Ảnh: VM

Ngọc Long đến TP HCM giữa trưa ngày 11/2, sau đó nhanh chóng nhận Bib và tham gia chạy 21km vào giữa đêm 12/2. Di chuyển hành trình dài, thể lực phần nào bị bào mòn nhưng runner 28 tuổi vẫn hoàn thành cự ly của mình trong thời gian cho phép. "Nhờ VnExpress Marathon, tôi dám làm điều trước nay chưa từng. Tôi hy vọng mỗi người có thể mạnh dạn làm những điều mình muốn, sống tich cực, sống xanh để tạo ra nhiều giá trị cho xã hội", anh khẳng định.

Anh thích đường chạy đêm vì "mát mẻ và sôi động", khác hẳn Hà Nội. Có những đoạn khiến anh ấn tượng như phố đi bộ, với hàng trăm bạn trẻ đổ ra đường hò reo, cổ vũ. Lần tới nếu có cơ hội tham dự một giải chạy khác của VnExpress Marathon, Long nói sẽ làm điều gì điên rồ hơn. Với anh, tuổi trẻ là trải nghiệm, còn chạy bộ là sức khỏe.

Hoài Phương