Phương Trinh Jolie sắp cưới

Ca sĩ Phương Trinh Jolie cho biết đã về sống chung với bạn trai - diễn viên Lý Bình - và sẽ tổ chức cưới khi tình hình dịch ổn.

Phương Trinh Jolie nói sau khi đính hôn, cả hai sống chung tại TP HCM để tiện chăm sóc cho nhau. Họ dự định kết hôn vào cuối năm nay nhưng có thể phải hoãn vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Cô muốn chờ để tổ chức đám cưới trọn vẹn, với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Khi giãn cách xã hội, nữ diễn viên bán hàng online, tập yoga và trò chuyện cùng khán giả. Người đẹp cảm nhận cuộc sống bình yên khi ở bên chồng sắp cưới, dù thỉnh thoảng cả hai vẫn xung đột về quan điểm.

Phương Trinh khoe nhẫn đính hôn. Cả hai yêu nhau được hai năm rưỡi trước khi quyết định cưới. Ảnh: Facebook Phương Trinh Jolie.

Phương Trinh Jolie cho biết cô và bạn trai đã có hai năm rưỡi tìm hiểu và hẹn hò trước khi công khai. Cô cảm thấy đã yêu đúng người, đúng thời điểm. "Dù kém tôi ba tuổi, Lý Bình là người chững chạc, suy nghĩ chín chắn hơn. Anh chu toàn mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân tương lai", ca sĩ nói.

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Phương Trinh được biết đến khi đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Ca sĩ từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca, hát cô còn lấn sân điện ảnh.

Cô từng gây chú ý với phát ngôn "chỉ yêu người có thu nhập 100 triệu đồng trở lên mỗi tháng". Hiện thu nhập của người đẹp chủ yếu đến từ công việc bán hàng online. Lý Bình được nhiều bạn trẻ biết đến qua series Chiến dịch chống ế, đóng các MV ca nhạc. Anh cũng tham gia diễn catwalk hay game show truyền hình...

Phương Trinh Jolie hôn người yêu tin đồn say đắm trong MV mới Nữ ca sĩ đóng cặp Lý Bình trong MV "Vẫn là anh" năm 2018 ở Nha Trang. Video: Youtube Phương Trinh Jolie.

Vân An