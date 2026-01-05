Đại học Luật TP HCM dự kiến mở 4 ngành mới

Trường Đại học Luật TP HCM dự kiến mở 4 ngành mới, phần lớn liên quan Kinh tế, như Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính.

Ngày 5/1, trường Đại học Luật (HCMULAW) cho biết việc này nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa nhóm ngành đào tạo. Ngoài ba ngành nói trên, trường còn tuyển sinh mới ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

5 phương thức tuyển sinh được giữ ổn định gồm: Tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển học sinh 149 trường như Đại học Quốc gia TP HCM các năm trước; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ.

Về tổ hợp xét tuyển, trường Đại học Luật TP HCM dự kiến loại khối C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa), bổ sung hàng loạt tổ hợp trên cơ sở hai môn chung là Văn và Ngoại ngữ.

Danh sách tổ hợp xét tuyển dự kiến của Đại học Luật TP HCM

Năm ngoái, HCMULAW tuyển khoảng 3.400 sinh viên cho 7 ngành học, điểm chuẩn từ 18,12 đến 25,65, hầu hết giảm 1-4 so với năm 2024.

Cơ sở của trường Đại học Luật TP HCM tại phường Long Phước, TP HCM. Ảnh: HCMULAW

Lệ Nguyễn