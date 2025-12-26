Đại học Luật TP HCM dự kiến bỏ khối C00, A00

Từ năm 2026, trường Đại học Luật TP HCM dự kiến không dùng khối C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa) để xét tuyển.

Phương án được ông Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo, cho biết sáng 26/12.

Lý giải, ông cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, bắt buộc có Toán hoặc Văn, số môn chung của các tổ hợp phải có trọng số ít nhất 50%. Do đó, trường phải điều chỉnh để đảm bảo việc này.

"Nhưng nhà trường sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn Sử, Địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau", ông Hiển nói.

Năm 2025, trường Đại học Luật TP HCM tuyển sinh bằng 15 tổ hợp. Trong đó, khối C00 dùng để xét vào ngành Luật, còn A00 áp dụng cho các ngành Luật, Quản trị luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.

Các tổ hợp xét tuyển của Đại học Luật TP HCM năm 2025. Ảnh: Chụp màn hình

Tháng trước, nhiều trường đại học ở Hà Nội như Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ, Học viện Biên Phòng, trường Sĩ quan Chính trị cũng thông báo bỏ các tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), với lý do tương tự.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn