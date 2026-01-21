Phương Nhi tôn nhan sắc với váy áo hồng

Người đẹp sẽ tổ chức đám cưới với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng vào ngày 22 và 23/1 tại một khu du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa. Trước sự kiện, loạt ảnh của Phương Nhi được công chúng chia sẻ và khen ngợi về sắc vóc. Gu diện váy áo sắc hồng - màu yêu thích của á hậu - trở thành chủ đề hút sự quan tâm.
Sau lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025, Phương Nhi không tham gia hoạt động giải trí. Cô xuất hiện vài lần cùng gia đình chồng tại sự kiện ngoài showbiz.
Phong cách ngọt ngào quen thuộc của Phương Nhi luôn được khán giả chú ý. Trong ảnh, cô dự Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 ở Hà Nội, hôm 5/12/2025. Á hậu diện áo dài cách điệu, xách túi Pearl Egg Bag có hình dáng quả trứng của nhà mốt Simone Rocha.
Trong bốn năm ở showbiz, người đẹp nhiều lần phối trang phục gam màu kẹo ngọt với phụ kiện lên thảm đỏ.
Phương Nhi có gương mặt đẹp, nụ cười sáng, được nhiều người ví von là "thần tiên tỷ tỷ của Vbiz". Cô thường được so sánh với đàn chị - Hoa hậu Đặng Thu Thảo - bởi có chung vẻ ngoài dịu dàng.
Phương Nhi cho biết lúc nhỏ được mẹ cho diện váy hồng kiểu công chúa. Lớn hơn, cô thích búp bê Barbie nên càng gắn bó với màu sắc này.
Sau khi nổi tiếng, cô vẫn chọn gắn bó sắc hồng vì phù hợp định hướng hình ảnh. Stylist từng đồng hành Phương Nhi cho biết thường chọn váy áo giúp á hậu tôn làn da sáng, không quá gợi cảm.
Phương Nhi làm "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô thường thể hiện bộ sưu tập có phom dáng đơn giản, "ton sur ton".
Phương Nhi trong bộ ảnh kỷ niệm một năm đoạt danh hiệu á hậu với váy đính kết của Lê Thanh Hòa.
Phần lớn váy áo người đẹp sử dụng có chất liệu lụa, voan, nhấn nhá bằng chi tiết xếp ly, họa tiết hoa, bồng xòe nhẹ ở phần tay.
Phương Nhi biến hóa với trang phục công sở gồm sơ mi kết hợp chân váy.
Tiệc sinh nhật sắc hồng của Phương Nhi năm 2023. Các khách mời cũng chọn trang phục đồng điệu với á hậu.
Thời điểm thi Miss International 2023 ở Nhật Bản, Phương Nhi thường xuyên diện đồ theo gam màu yêu thích. Cô vào top 15 và giành giải thưởng phụ Miss Visit Japan - Đại sứ Du lịch Nhật Bản.
Hậu trường Phương Nhi chuẩn bị trang phục tham gia Hoa hậu Quốc tế.
Đời thường, Phương Nhi cũng diện đồ hồng với tần suất dày đặc, phối đa phong cách khi dạo phố, đi cà phê.
Đồ chơi thể thao năng động của Phương Nhi.
Theo người đẹp, màu sắc trang phục ít nhiều ảnh hưởng tới tâm trạng, giúp mỗi người thể hiện tính cách, cảm xúc. "Khi vui, tôi thường mặc đồ hồng. Tôi nghĩ gam màu này giúp mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, dễ chịu và gần gũi với mình hơn", Phương Nhi nói.
Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Cô từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp