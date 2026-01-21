Phương Nhi tôn nhan sắc với váy áo hồng

Sau lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025, Phương Nhi không tham gia hoạt động giải trí. Cô xuất hiện vài lần cùng gia đình chồng tại sự kiện ngoài showbiz.

Phong cách ngọt ngào quen thuộc của Phương Nhi luôn được khán giả chú ý. Trong ảnh, cô dự Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 ở Hà Nội, hôm 5/12/2025. Á hậu diện áo dài cách điệu, xách túi Pearl Egg Bag có hình dáng quả trứng của nhà mốt Simone Rocha.