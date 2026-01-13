Á hậu Phương Nhi sắp cưới

Phương Nhi sẽ làm lễ cưới với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - trong tháng 1 tại Nha Trang sau một năm ăn hỏi.

Nguồn tin cho biết tiệc cưới diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1, có sự tham dự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết. Sự kiện sẽ diễn ra riêng tư, nghiêm ngặt về an ninh.

Những ngày qua, thông tin về đám cưới của Á hậu Phương Nhi, 24 tuổi và doanh nhân Minh Hoàng, 26 tuổi, gây chú ý với khán giả. Hình ảnh được cho là thiệp cưới hay ảnh cưới của họ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Phương Nhi - Minh Hoàng diện áo dài của nhà thiết kế Đỗ Long tại lễ ăn hỏi. Ảnh: Linh Linh

Sau làm lễ ăn hỏi hồi tháng 1/2025 ở Hà Nội, Phương Nhi không tham gia hoạt động của làng giải trí. Thỉnh thoảng, cô cùng các thành viên trong gia đình chồng dự sự kiện. Đầu tháng 12/2025, cô diện áo dài cách điệu trên thảm đỏ sự kiện VinFuture 2025. Cách đó khoảng một tháng, cô và ông xã xem concert của G-Dragon.

Phương Nhi dự sự diện áo dài, xách túi hình quả trứng khi dự một sự kiện cuối năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ). Cô là một trong những mỹ nhân của showbiz được nhận xét có gương mặt đẹp, học thức tốt khi theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng.

Năm 2023, cô thi Miss International ở Nhật Bản, vào top 15. Trở về sau sân chơi nhan sắc quốc tế, Phương Nhi ít hoạt động showbiz so với trước, hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Phạm Nhật Minh Hoàng là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh ít khi xuất hiện trước công chúng và có đời tư kín tiếng.

Phương Nhi tại buổi chụp hình cùng ban tổ chức Miss International Phương Nhi chụp ảnh tại Hoa hậu Quốc tế 2023. Video: MI

Tân Cao