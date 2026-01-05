Ca sĩ Phương Mỹ Chi có buổi giao lưu cảm ơn khán giả ủng hộ cô sau một năm hoạt động âm nhạc sôi nổi, đạt nhiều thành tựu.

Cô tổ chức Lò cò - đêm nhạc đầu tiên trong năm vào ngày 10/1 ở TP HCM. "Tôi có được thành quả năm qua là nhờ sự yêu thương, ủng hộ của khán giả", ca sĩ nói.

Chương trình mở cổng đăng ký miễn phí cho fan. Theo đại diện ca sĩ, trong đợt đầu tiên, số lượng chỗ ngồi được khán giả đặt hết chỉ sau ba phút. Trước yêu cầu của fan, ban tổ chức mở đợt bổ sung hôm 4/1 nhưng vẫn không đáp ứng đủ mong muốn tham dự của người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi làm đêm nhạc tri ân fan Phương Mỹ Chi giới thiệu sự kiện và chia sẻ tình cảm với fan. Video: Vmas

Hiện Phương Mỹ Chi tập luyện các tiết mục, trong đó có các nhạc phẩm gây bão năm qua như Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng. Ca sĩ cho biết sẽ có nhiều màn tạo bất ngờ và sự góp mặt của khách mời bí mật.

Phương Mỹ Chi trẻ trung trong bộ ảnh quảng bá sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Mỹ Chi là giọng ca Gen Z tạo sức hút với truyền thông châu Á, nhất là Trung Quốc khi tham gia Sing! Asia và đoạt hạng 3. Tại show, cô có nhiều tiết mục hút triệu view như mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa, Túy âm, Vũ trụ có anh, Chopsticks. Tiết mục Buôn trăng của cô được đề cử Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025.

Truyền thông Trung Quốc từng có nhiều bài viết khen ngợi giọng hát, phong cách của thí sinh Việt Nam. Phương Mỹ Chi nói trải nghiệm tại sân chơi rèn cho cô bản lĩnh sân khấu.

Phương Mỹ Chi hát 'Bóng phù hoa' tại 'Sing! Asia' Tiết mục "Bóng phù hoa" của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia. Video: FPT Play

Trong nước, Phương Mỹ Chi lần đầu đoạt quán quân cuộc thi âm nhạc với show Em xinh say hi. Cô có 13 ca khúc vào top trending của YouTube và trụ lâu trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Ca sĩ còn tham gia dự án Made In Vietnam của DTAP.

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi diễn xuất trong phim Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập, đạt doanh thu 242 tỷ đồng. Với loạt thành tựu, ca sĩ nhận bằng khen "Gương mặt trẻ triển vọng" tại Gương mặt trẻ Việt Nam 2025.

Phương Mỹ Chi xúc động khi nhận cúp quán quân 'Em xinh say hi' Ca sĩ xúc động khi đoạt cúp "Em xinh say hi". Video: Ban tổ chức cung cấp

Phương Mỹ Chi, 23 tuổi, quê TP HCM, nổi tiếng từ năm 12 tuổi sau khi đoạt á quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên, gây bão với tiết mục Quê em mùa nước lũ. Phương Mỹ Chi phát hành nhiều MV, album gây tiếng vang như Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020), Vũ trụ cò bay (2023).

Tân Cao