Phùng Khánh Linh ngâm mình dưới suối quay MV

Ca sĩ Phùng Khánh Linh ngâm mình trong suối lạnh 10 độ C suốt bốn giờ khi quay MV "Chỉ buồn hôm nay" ở Đà Lạt.

Cô được đạo diễn yêu cầu cảnh nằm dưới lòng suối để khắc họa nỗi buồn của nhân vật. Ê-kíp quay nhiều lần vì chưa ưng ý với phân cảnh. Cô nói: "Lúc quay, tôi phải nhẩm trong đầu ba từ 'suối nước nóng', lặp đi lặp lại để quên rét".

Phùng Khánh Linh ngâm nước lạnh 10 độ quay MV Trích MV "Chỉ buồn hôm nay" (Phùng Khánh Linh hát và sáng tác) - ra mắt tối 16/6. Video: Times Records.

Phùng Khánh Linh sáng tác Chỉ buồn hôm nay trong một đêm thức trắng vì nhớ nhà. Ca sĩ dựa vào dòng cảm xúc đó, viết thành lời bài hát: "Gọi cho anh, khi em cảm thấy mình đau/ Chỉ muốn về nhà thật mau/ Chẳng biết ngắm từng con phố lên đèn...". Âm hưởng của nhạc phẩm tương đồng với Hôm nay tôi buồn - một bản hit khác của cô. Ca sĩ cho biết trong bài hát mới, cô gái đã trưởng thành hơn, tự nhắc bản thân vượt qua khó khăn sau nhiều giông bão.

Ca khúc là đĩa đơn thứ tư trong album đầu tay của cô Yesteryear (Những ngày tháng đã qua). Cô viết các ca khúc trong tám tháng, chủ đề chung là chuyện tình cảm. Nhờ ê-kíp kết nối, cô làm việc với Randy Merrill - kỹ sư mastering từng phụ trách nhiều album của Taylor Swift (Folklore, Lover, Reputation), Lady Gaga (Chromatica), Ariana Grande (Thank U, Next), Adele (25)... Sau khi album bán được 3.000 bản, cô chuẩn bị phát hành phiên bản cassette và đĩa than.

Tạo hình Phùng Khánh Linh trong MV. Ảnh: Times Records.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994. Cô được chú ý khi tham gia The Voice 2015, vào đội Thu Phương, bị loại ở vòng liveshow. Những bài hit của cô là Hôm nay tôi buồn - đạt hơn 68 triệu lượt nghe trên Youtube, Trên ô cửa máy bay, Thành phố xa lạ...

Tam Kỳ