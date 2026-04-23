Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tái hiện ẩm thực trong phim

Bà Kim Hae Kyung cùng các đại biểu tham dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội. Hoạt động thuộc khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân.
Lễ hội do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 23 đến 26/4. Sự kiện giới thiệu những nét thu hút, đa dạng của văn hóa quốc gia, có sự tham gia của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc.
Xuất hiện tại sự kiện, phu nhân Kim Hae Kyung diện trang phục thanh lịch. Đôi lúc, bà tạm ngưng chia sẻ để vẫy chào mọi người với nụ cười rạng rỡ.
Phu nhân Kim Hae Kyung dừng chân ở khu vực K-Content (nội dung Hàn Quốc), do Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc thực hiện. Không gian trưng bày các đồ vật, vật phẩm từng xuất hiện trong bộ phim Ngự trù của bạo chúa (Bon Appétit, Your Majesty) và webtoon Tôi thăng cấp một mình.
Bà Kim Hae Kyung cùng tái hiện món cơm trộn bơ tương ớt Gochujang từng xuất hiện trong phim Ngự trù của bạo chúa. Rau muống được thêm vào món ăn, như một nét giao thao ẩm thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Phu nhân Kim Hae Kyung trộn rau muống cùng các nguyên liệu cho món ăn. Video: Phương Linh
Bà Kim Hae Kyung tham gia công đoạn trộn món ăn.
Series Ngự trù của bạo chúa do đạo diễn Jang Tae Yoo - đứng sau thành công của Vì sao đưa anh tới - thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết đăng mạng của tác giả Park Guk Jae, lên sóng cuối tháng 8/2025.
Phim kể về Yeon Ji Young (YoonA), một đầu bếp tài năng, đang trên đà trở thành bếp trưởng tại nhà hàng đạt ba sao Michelin. Biến cố đến khi cô bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon và chạm trán Yi Heon (Lee Chae Min) - quân vương có vị giác nhạy bén. Để sinh tồn giữa chốn cung đình, Ji Young phải tận dụng tuyệt kỹ nấu ăn của mình.
Bên cạnh cơm trộn, phu nhân lãnh đạo Hàn làm bánh macaron mè đen - thức ăn vặt cũng xuất hiện ở phim Ngự trù của bạo chúa.
Tác phẩm gửi gắm thông điệp ẩm thực xoa dịu tâm hồn con người, được công chúng và truyền thông Hàn Quốc ví như Nàng Dae Jang Geum phiên bản 2025. Korea Herald đánh giá series thổi làn gió mới cho dòng phim cổ trang. Theo The Korean Times, yếu tố ẩm thực là điểm sáng của phim.
Bà Kim Hae Kyung làm bánh macaron mè đen. Video: Phương Linh
Sau khi hoàn thành, bà Kim Hae Kyung tặng món ăn cho mọi người trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ phấn khích khi nhận hộp cơm trộn bơ tương ớt Gochujang và bánh macaron mè đen từ phu nhân.
Trong không gian sự kiện, phu nhân Kim Hae Kyung tham quan các khu vực K-Beauty (làm đẹp Hàn Quốc), K-Heritage (di sản Hàn Quốc).
Bà Park Eun Jung - trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam - mong muốn qua lễ hội, người Việt có thể cảm nhận một Hàn Quốc gần gũi hơn: ''Việt Nam là thị trường trọng điểm với xu hướng tăng trưởng khách du lịch đến Hàn Quốc rất rõ rệt. Đây là thời điểm quan trọng để chủ động thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này thông qua việc quảng bá văn hóa, nội dung trong nước''.
Bà Kim Hae Kyung chào mọi người sau khi kết thúc chuyến tham quan chiều 23/4. Video: Phương Linh
Giang Huy - Phương Linh