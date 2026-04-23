Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khen áo dài Việt

Hà NộiĐệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung nói "cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn" khi diện thiết kế.

Sáng 23/4, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng xem múa rối nước khi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bà Kim Hae Kyung mặc áo dài - món quà từ bà Ngô Phương Ly.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân.

Bà Kim Hae Kyung (thứ hai từ phải sang) diện áo dài truyền thống Việt Nam, cùng bà Ngô Phương Ly (phải) thăm Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Theo K trendy News, trong thư cảm ơn, bà Kim Hae Kyung nói biết ơn, trân trọng món quà của bà Ngô Phương Ly. "Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận bằng những bức ảnh để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn", bà viết. Bà Kim Hae Kyung hy vọng tình bạn giữa bà và bà Ngô Phương Ly góp phần làm cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng sâu sắc và phong phú hơn.

Bà Kim Hae Kyung tạo dáng bên hoa trong bộ ảnh thực hiện riêng, lưu lại kỷ niệm với áo dài Việt. Ảnh: K trendy News

Thiết kế bằng lụa tơ tằm dệt hoa văn hoa cúc, phom dáng thập niên 1930 do nhà thiết kế Vũ Việt Hà đảm nhận. Trang phục được thực hiện trong năm ngày, từ khâu dệt vải thủ công đến may áo. Để tạo nên tấm áo, anh dành thời gian tìm hiểu phong cách thời trang của bà Lee Jae Myung từ năm 2025. Nhận thấy bà thường mặc trang phục mang tông màu tươi sáng, nhẹ nhàng, Vũ Việt Hà đã chọn sắc hồng nhạt.

"Lúc đầu, tôi khá lo lắng khi may áo dài cho bà Kim Hae Kyung, bởi không được tận tay lấy số đo của bà. Khi thấy bà diện thiết kế, tôi bất ngờ và hạnh phúc bởi chiếc áo vừa vặn, phù hợp với bà. Tôi cảm thấy vinh dự tự hào khi phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc diện áo dài truyền thống Việt Nam", anh nói.

Vẻ trang nhã của Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong áo dài Việt. Ảnh: K trendy News

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà từng thực hiện nhiều bộ áo dài cho các phu nhân của chính trị gia. Tháng 7/2025, anh thiết kế loạt áo tơ tằm đủ sắc màu cho bà Ngô Phương Ly trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 tại Nga nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 3 cùng năm, anh thiết kế áo dài dệt thủ công và khăn lụa thêu tay cho bà Loo Tze Lui - phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Vũ Việt Hà sinh ra và làm việc tại Hà Nội. Ngoài điều hành thương hiệu thời trang riêng, anh còn giảng dạy ở khoa Mỹ Thuật, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhà thiết kế ghi dấu ấn với nhiều bộ sưu tập như Cô ấy là ai, Ký gửi người Mông vào tương lai, Ngày trở về, Chuyện tình cao nguyên đá.

Các mẫu áo dài của Vũ Việt Hà thường được tạo nên từ các chất liệu tự nhiên và quý hiếm, dệt và xử lý các công đoạn bằng tay như tơ chuối, tơ sen, tơ dứa.

Ý Ly