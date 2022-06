Phong độ Johnny Depp qua 38 năm

Phong cách tuổi 52 của Depp tại phiên tòa hồi tháng 5. Giống mọi lần, anh đeo khuyên tai, vòng tay tết từ vải, sợi và nhiều nhẫn bạc hình đầu lâu, biểu tượng... Tài tử sử dụng chúng với mọi bộ cánh, từ đời thường tới lễ phục. Ảnh: Reuters

Johnny Depp sinh năm 1963, là diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều vai diễn đa dạng trong "A Nightmare on Elm Street", "Sleepy Hollow", "Pirates of the Caribbean", "Finding Neverland", "Alice in Wonderland", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"... Năm 2008, Depp lần đầu đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" trong "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street". Trong những năm 2010, Depp bắt đầu sản xuất phim và thành lập nhóm nhạc rock Hollywood Vampires cùng Alice Cooper và Joe Perry.

Tài tử trải qua hai đời vợ với chuyên gia trang điểm Lori Allison và diễn viên, người mẫu Amber Heard. Anh từng yêu và chung sống với ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis từ năm 1998 đến 2012, có hai con: con gái Lily-Rose Depp và con trai John Christopher Depp III.