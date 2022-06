Jennifer Lopez diện đầm xẻ ngực bên dàn sao

Tại sự kiện năm nay, Jennifer Lopez giành giải "Ca khúc hay nhất" cho "On My Way (Marry Me)" và giải thành tựu (MTV Generation Award).

Jennifer Lopez (J.Lo) sinh năm 1969, là ca sĩ, diễn viên, vũ công Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp vũ công năm 1991, diễn xuất từ năm 1993 và chinh chiến lĩnh vực âm nhạc từ năm 1999. Các vai diễn trong "Anaconda", "Out of Sight" giúp J.Lo trở thành nữ diễn viên Latin được trả lương cao nhất Hollywood.

Lopez được coi là một biểu tượng văn hóa đại chúng, giúp thúc đẩy phong trào nhạc pop Latin trong âm nhạc Mỹ. Năm 2012, Forbes xếp cô ở vị trí thứ 38 trong nhóm Người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới. Cô cũng là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 do Time bình chọn. Ngôi sao được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nhận giải thưởng Biểu tượng Billboard và giải thưởng Video Vanguard của Michael Jackson, cùng nhiều danh hiệu khác.