Con gái Cindy Crawford ăn vận đồng điệu với bạn trai

Kaia Gerber ở Cannes 2022

Kaia Gerber hôn chúc mừng Austin Butler sau buổi công chiếu "Elvis" - phim do anh đóng - tại Cannes 2022 cuối tháng 5. Video: Storm Shadow

Một nguồn tin nói với People cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 1 sau khi Kaia Gerber chia tay diễn viên Jacob Elordi. Kaia Gerber sinh năm 2001, là một trong những gương mặt triển vọng của làng mốt. Cô thừa hưởng vóc dáng, sắc đẹp của mẹ - siêu mẫu Cindy Crawford, có kinh nghiệm trình diễn từ nhỏ.

Austin Butler sinh năm 1991 tại Mỹ, được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt tiềm năng tại Hollywood với các vai diễn trong "Elvis", "Once Upon a Time in Hollywood", "Switched at Birth", "Ruby & the Rockits"...