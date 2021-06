Phòng cháy nổ khi sử dụng điện sinh hoạt

Người dùng cần lắp đặt thiết bị đúng cách, tránh nơi ngập nước; cắt cầu dao khi mưa tạt; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với đường dây điện... để phòng cháy nổ.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) lưu ý người dùng sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Để ngăn ngừa nguy cơ có thể gây cháy, nổ do sử dụng điện, người dùng cần tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đầu tiên, khi lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ phải lắp đặt trên dây pha; khuyến khích lắp đặt thiết bị bảo vệ, đóng cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính. Phải lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ ở đầu dây cấp điện chính và các nhánh rẽ ở các tầng nhà; nên lắp thiết bị chống rò điện, đặc biệt vùng ngập nước.

Chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng, phải có nắp che kín phần mang điện. Lắp đặt cầu dao, cầu chì phải đặt ở nơi cao ráo và thuận tiện cho việc sử dụng. Riêng các hộ sử dụng điện có trẻ nhỏ hoặc nằm trong vùng có thể ngập nước phải đặt cao hơn nền, sàn nhà ít nhất 1,4 mét.

Khi lắp đặt thiết bị điện trong nhà nên nối đất vỏ kim loại các thiết bị dùng điện trong nhà như: tủ lạnh, máy giặt, bếp điện... Không lắp đặt thiết bị điện tại các nơi ẩm ướt, ngập nước. Trường hợp cần bố trí thiết bị thì phải được bảo vệ bằng cách lắp đặt thiết bị chống rò điện.

Cần thường xuyên kiểm tra đường dây; thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện (cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm) và các thiết bị sử dụng điện trong nhà. Nên ngắt nguồn điện các thiết bị điện khi không sử dụng (cắt cầu dao hoặc nút phích cắm điện). Khi dây dẫn điện bị đứt, tróc cách điện; các thiết bị, đồ dùng điện nếu hư hỏng phải thay thế hoặc sửa chữa xong mới được tiếp tục sử dụng.

Nhân viên EVNHCMC kiểm tra an toàn hệ thống điện tại chung cư. Ảnh: EVNHCMC.

Khi có giông sét, mưa, bão, ngập nước, mọi người cần cắt điện (rút phích cắm) các thiết bị TV, máy tính và tách cáp an-ten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường... nên cắt cầu dao điện.

Nếu tay ướt hoặc nền, sàn nhà ẩm ướt thì không được chạm vào bất kỳ dụng cụ điện nào. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện (ghế gỗ, nhựa khô...).

Người dùng không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện (không có phích cắm) vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn (phích cắm là phía thiết bị dụng cụ sử dụng điện, ổ cắm là phía nguồn điện). Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm vào phần nhựa của thân phích cắm.

Ở khu vực đường dây, trạm điện, không được bắn pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều... vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây gây nguy hiểm. Không lắp đặt an-ten, dây phơi, giàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.

Người, phương tiện và xe máy thi công khi làm việc gần các đường dây, trạm điện không được vi phạm khoảng cách an toàn (khoảng cách tối thiểu giữa người, phương tiện, vật dụng đến đường dây, thiết bị điện). Khoảng cách cụ thể tương ứng với các đường dây là đường dây, trạm điện trung thế 15 kV (15.000 V): 2 mét; đường dây cao thế 110 kV (110.000 V): 4 mét; đường dây cao thế 220 kV (220.000 V): 6 mét; đường dây cao thế 500 kV (500.000 V): 8 mét.

Trường hợp phát hiện mất an toàn về điện, người dùng cần thông báo khẩn cấp đến tổng đài điện lực: 1900 545454 hoặc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 114.

Đại diện EVNHCMC cho biết, điện năng ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở thành nguồn năng lượng thiết yếu trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Điện năng quan trọng trong đời sống xã hội nhưng cũng là nguồn nguy hiểm cao độ cho người sử dụng.

Số liệu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP HCM, trong năm 2020 tại TP HCM có đến 70,3% vụ cháy do sự cố các hệ thống thiết bị điện. Nguyên nhân chủ yếu là người dùng sơ suất, bất cẩn, không thực hiện đúng quy định, thậm chí vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng điện

Đơn vị đưa ra khuyến cáo, khi xảy ra sự cố cháy nổ, điều đầu tiên cần làm là báo động cho mọi người xung quanh và cơ quan phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Nếu đám cháy còn nhỏ, phải thật bình tĩnh sử dụng các phương tiện có sẵn dập tắt đám cháy; khi đám cháy đã phát triển lớn, mọi người cũng phải thật bình tĩnh để tìm đường thoát nạn một cách nhanh nhất.

Minh Tú