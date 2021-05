Phong cách Youn Yuh Jung ở tuổi ngoài 70

Tối 11/4, khi nhận giải "Nữ phụ xuất sắc" tại lễ trao giải trực tuyến BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) - sự kiện thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, Youn (trái) diện thiết kế bất đối xứng gam đen thuộc bộ sưu tập Couture Thu Đông 2018-2019 của Dior, nhấn vào phần tay và hông xếp ly. Diễn viên mang giày màu nude Dior & Moi, phối với trang sức Cartier. Ảnh: Zyobb, Dior.