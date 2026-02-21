Phong cách Lisa qua 10 năm

Hôm 18/2, Lisa giới thiệu bộ sưu tập thời trang do cô thiết kế cùng hãng Kith. Các trang phục mang dấu ấn phong cách của Lisa với váy da xẻ tà dáng suông, áo cut-out gợi cảm, váy ngắn, đầm bodycon, váy xuyên thấu. Theo Marie Claire, việc hợp tác cho thấy tầm ảnh hưởng của Lisa tiếp tục vươn rộng trong làng mốt.

Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink và điều hành công ty giải trí LLOUD. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.