Phong cách Lisa qua 10 năm

Hôm 18/2, Lisa giới thiệu bộ sưu tập thời trang do cô thiết kế cùng hãng Kith. Các trang phục mang dấu ấn phong cách của Lisa với váy da xẻ tà dáng suông, áo cut-out gợi cảm, váy ngắn, đầm bodycon, váy xuyên thấu. Theo Marie Claire, việc hợp tác cho thấy tầm ảnh hưởng của Lisa tiếp tục vươn rộng trong làng mốt.
Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink và điều hành công ty giải trí LLOUD. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.
Hôm 18/2, Lisa giới thiệu bộ sưu tập thời trang do cô thiết kế cùng hãng Kith. Các trang phục mang dấu ấn phong cách của Lisa với váy da xẻ tà dáng suông, áo cut-out gợi cảm, váy ngắn, đầm bodycon, váy xuyên thấu. Theo Marie Claire, việc hợp tác cho thấy tầm ảnh hưởng của Lisa tiếp tục vươn rộng trong làng mốt.
Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink và điều hành công ty giải trí LLOUD. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.
Khi Lisa lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Hàn Quốc năm 2016 với tư cách là thành viên trẻ nhất của Blackpink, phong cách của cô đậm chất Kpop: năng động, táo bạo và được tạo kiểu cầu kỳ. Trên sân khấu, cô ấy thường diện những đôi bốt cao đến đùi bằng da bóng kết hợp với váy da và áo crop top lấp lánh. Đây là phong cách thời trang đặc trưng của một nghệ sĩ mới bắt đầu sự nghiệp, đem tới vẻ sôi nổi, nặng tính trình diễn. Ảnh: Star Daily News
Khi Lisa lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Hàn Quốc năm 2016 với tư cách là thành viên trẻ nhất của Blackpink, phong cách của cô đậm chất Kpop: năng động, táo bạo và được tạo kiểu cầu kỳ. Trên sân khấu, cô ấy thường diện những đôi bốt cao đến đùi bằng da bóng kết hợp với váy da và áo crop top lấp lánh. Đây là phong cách thời trang đặc trưng của một nghệ sĩ mới bắt đầu sự nghiệp, đem tới vẻ sôi nổi, nặng tính trình diễn. Ảnh: Star Daily News
Thời điểm này, Lisa trung thành với kiểu tóc vàng hoe mái bằng. Đôi khi cô nhuộm tóc hồng, mang đến hình ảnh retro-futuristic (vừa hoài cổ vừa vị lai). Đôi khi, ca sĩ bị nhận xét mặc đồ rườm rà, chưa tinh tế. Ảnh: Pinterest
Thời điểm này, Lisa trung thành với kiểu tóc vàng hoe mái bằng. Đôi khi cô nhuộm tóc hồng, mang đến hình ảnh retro-futuristic (vừa hoài cổ vừa vị lai). Đôi khi, ca sĩ bị nhận xét mặc đồ rườm rà, chưa tinh tế. Ảnh: Pinterest
Giai đoạn 2016-2017, cô chuộng áo họa tiết da báo, váy ngắn bằng vinyl, áo khoác đính sequin lấp lánh, hướng đến hình tượng "công chúa nhạc pop".
Giai đoạn 2016-2017, cô chuộng áo họa tiết da báo, váy ngắn bằng vinyl, áo khoác đính sequin lấp lánh, hướng đến hình tượng "công chúa nhạc pop".
Đến năm 2018, Lisa đã bắt đầu tạo dựng phong cách riêng. Trong khi trang phục trình diễn vẫn giữ nguyên vẻ cầu kỳ, đời thường cô ưu tiên váy áo cân bằng giữa sự phóng khoáng và nữ tính. Tại các show diễn thời trang, Lisa bắt đầu hướng đến những bộ cánh được may đo thanh lịch. Nếu vài năm trước đó, cô chuộng những lớp trang phục màu sắc, giờ đây cô chuyển sang những gam màu trầm và đơn sắc.
Đến năm 2018, Lisa đã bắt đầu tạo dựng phong cách riêng. Trong khi trang phục trình diễn vẫn giữ nguyên vẻ cầu kỳ, đời thường cô ưu tiên váy áo cân bằng giữa sự phóng khoáng và nữ tính. Tại các show diễn thời trang, Lisa bắt đầu hướng đến những bộ cánh được may đo thanh lịch. Nếu vài năm trước đó, cô chuộng những lớp trang phục màu sắc, giờ đây cô chuyển sang những gam màu trầm và đơn sắc.
Niềm đam mê thời trang cao cấp của Lisa bùng nổ năm 2020 khi cô được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Celine. Sự hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phong cách của cô. Tạp chí Marie Claire nhận xét ngôi sao có diện mạo sắc sảo và tinh tế hơn với quần tây cứng cáp, áo blazer ngoại cỡ, đồ da bụi bặm.
Niềm đam mê thời trang cao cấp của Lisa bùng nổ năm 2020 khi cô được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Celine. Sự hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phong cách của cô. Tạp chí Marie Claire nhận xét ngôi sao có diện mạo sắc sảo và tinh tế hơn với quần tây cứng cáp, áo blazer ngoại cỡ, đồ da bụi bặm.
Tuy nhiên, phong độ thời trang của người đẹp vẫn thiếu sự ổn định. Lisa diện đồ ngẫu hứng, đa phong cách trong đời thường, đôi lúc kết hợp các món thiết kế thiếu sắc sảo. Ảnh: Dispatch
Tuy nhiên, phong độ thời trang của người đẹp vẫn thiếu sự ổn định. Lisa diện đồ ngẫu hứng, đa phong cách trong đời thường, đôi lúc kết hợp các món thiết kế thiếu sắc sảo. Ảnh: Dispatch
Năm 2021, Lisa trở thành nhân vật nổi bật trong làng thời trang toàn cầu. Trang phục của cô pha trộn giữa táo bạo và cổ điển trên nền tảng thời trang cao cấp. Cô bắt đầu ưa chuộng những chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, quần tây may đo với gam màu tối giản, phối phụ kiện hàng hiệu xa xỉ. Theo Vogue, phong cách của cô vừa đem tới vẻ quyến rũ, vừa nam tính. Cô vẫn giữ kiểu tóc mái bằng đặc trưng nhưng nhuộm các tông màu sang hơn như nâu nhạt, vàng mật ong, đen.
Năm 2021, Lisa trở thành nhân vật nổi bật trong làng thời trang toàn cầu. Trang phục của cô pha trộn giữa táo bạo và cổ điển trên nền tảng thời trang cao cấp. Cô bắt đầu ưa chuộng những chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, quần tây may đo với gam màu tối giản, phối phụ kiện hàng hiệu xa xỉ. Theo Vogue, phong cách của cô vừa đem tới vẻ quyến rũ, vừa nam tính. Cô vẫn giữ kiểu tóc mái bằng đặc trưng nhưng nhuộm các tông màu sang hơn như nâu nhạt, vàng mật ong, đen.
Năm 2023, phong cách của Lisa trở nên trưởng thành hơn, mang hơi hướng Haute Couture để phù hợp với nhiều vai trò như diễn xuất, đại sứ nhãn hàng, ngôi sao quốc tế.
Năm 2023, phong cách của Lisa trở nên trưởng thành hơn, mang hơi hướng Haute Couture để phù hợp với nhiều vai trò như diễn xuất, đại sứ nhãn hàng, ngôi sao quốc tế.
Năm 2024, phong cách thời trang của Lisa có những bước tiến táo bạo hơn. Trên thảm đỏ, cô gây ấn tượng với những bộ váy phá cách. Sự kết hợp giữa chất rock, sự thoải mái của thời trang đường phố trở thành phong cách đặc trưng của Lisa.
Năm 2024, phong cách thời trang của Lisa có những bước tiến táo bạo hơn. Trên thảm đỏ, cô gây ấn tượng với những bộ váy phá cách. Sự kết hợp giữa chất rock, sự thoải mái của thời trang đường phố trở thành phong cách đặc trưng của Lisa.
Năm 2025, Lisa có màn ra mắt gây sốt tại Met Gala - sự kiện thời trang lớn nhất thế giới - với bộ trang phục gây bàn tán của Louis Vuitton. Theo Vogue, từ khoảnh khắc này, vị trí của Lisa trong làng thời trang là không thể phủ nhận. Tủ quần áo năm 2025 của cô không chạy theo xu hướng hot, mà được xây dựng dựa trên sự tinh tế, linh hoạt và sáng tạo. Ngoài những đồ hiệu mới, cô nâng tầm phong cách với các món vintage hiếm. Elle nhận xét so với hình ảnh khi mới ra mắt làng nhạc Hàn Quốc, Lisa trông ngày càng sành điệu và cuốn hút.
Năm 2025, Lisa có màn ra mắt gây sốt tại Met Gala - sự kiện thời trang lớn nhất thế giới - với bộ trang phục gây bàn tán của Louis Vuitton. Theo Vogue, từ khoảnh khắc này, vị trí của Lisa trong làng thời trang là không thể phủ nhận. Tủ quần áo năm 2025 của cô không chạy theo xu hướng hot, mà được xây dựng dựa trên sự tinh tế, linh hoạt và sáng tạo. Ngoài những đồ hiệu mới, cô nâng tầm phong cách với các món vintage hiếm. Elle nhận xét so với hình ảnh khi mới ra mắt làng nhạc Hàn Quốc, Lisa trông ngày càng sành điệu và cuốn hút.
Phong cách thảm đỏ của Lisa. Video: E!, MaximoTV
Sao Mai
Ảnh: Instagram Lisa