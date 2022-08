Phong cách Julianne Moore ở tuổi ngoài 60

Năm nay, cô là Chủ tịch Hội đồng giám khảo, bên cạnh các đạo diễn Mariano Cohn người Argentina, Leonardo Di Costanzo, Rodrigo Sorogoyen, Audrey Diwan, diễn viên Leila Hatami và nhà biên kịch Kazuo Ishiguro. Sự kiện quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh , trong đó nổi bật là các dự án "Blonde", "Bones and All", "Tár", "The Son"...

Năm nay, cô là Chủ tịch Hội đồng giám khảo, bên cạnh các đạo diễn Mariano Cohn người Argentina, Leonardo Di Costanzo, Rodrigo Sorogoyen, Audrey Diwan, diễn viên Leila Hatami và nhà biên kịch Kazuo Ishiguro. Sự kiện quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh , trong đó nổi bật là các dự án "Blonde", "Bones and All", "Tár", "The Son"...

Julianne Moore và con gái Liv Freundlich quảng cáo mỹ phẩm hồi tháng 7. Video: Hourglass

Sinh năm 1960 tại California, Julianne Moore là một trong những minh tinh hàng đầu ở Hollywood. Trong 41 năm sự nghiệp, cô giành được một tượng vàng Oscar, hai Quả Cầu Vàng, một giải BAFTA và hai giải Emmy. Các phim nổi tiếng của cô gồm: "Still Alice", "Hannibal", "Far from Heaven", "Crazy, Stupid, Love", "Game Change", "The Hunger Games", "Maps to the Stars"...

Ngoài diễn xuất, cô còn viết sách cho trẻ em. Năm 2015, tạp chí Time vinh danh Julianne là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới". Năm 2020, New York Times đánh giá cô là một trong những "Diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21". Hiện người đẹp sống cùng chồng - đạo diễn Bart Freundlich - và hai con.