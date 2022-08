Những tác phẩm được chờ đón tại LHP Venice 2022

"Bones and All": Sau hàng loạt giải thưởng với "Call Me By Your Name" năm 2017, tài tử Timothée Chalamet sẽ có màn tái hợp đạo diễn Luca Guadagnino trong dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Camille DeAngelis.

Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1980, kể về một cặp thiếu niên đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Họ phải lòng nhau và quyết định sống như những kẻ lang thang khắp nước Mỹ, ăn thịt người để sinh tồn. "Bones and All" cũng là một trong những tác phẩm tranh giải cao nhất ở Liên hoan phim. Ảnh: IMDb