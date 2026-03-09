Phong cách đời thường của Hòa Minzy

Hôm 7/3, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai bạn trai quân nhân cùng tuổi - Thăng Văn Cương - sau bốn năm hẹn hò. Cô chọn bức ảnh mặc áo khoác phao giản dị trong một lần gặp gỡ, khác với những hình ảnh trên sân khấu.
Hôm 7/3, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai bạn trai quân nhân cùng tuổi - Thăng Văn Cương - sau bốn năm hẹn hò. Cô chọn bức ảnh mặc áo khoác phao giản dị trong một lần gặp gỡ, khác với những hình ảnh trên sân khấu.
Dịp Tết năm nay, ca sĩ chọn nhiều kiểu áo dài mặc đi lễ, du xuân cùng gia đình và bạn thân. Người đẹp 31 tuổi phối áo cách tân cùng túi Birkin của Hermes hàng trăm triệu đồng, vòng tay cỏ bốn lá nổi tiếng đắt đỏ của Van Cleef & Arpels.
Dịp Tết năm nay, ca sĩ chọn nhiều kiểu áo dài mặc đi lễ, du xuân cùng gia đình và bạn thân. Người đẹp 31 tuổi phối áo cách tân cùng túi Birkin của Hermes hàng trăm triệu đồng, vòng tay cỏ bốn lá nổi tiếng đắt đỏ của Van Cleef & Arpels.
Đời thường, cô chuộng cách phối nữ sinh với thiết kế của các hãng bình dân Hàn Quốc, thỉnh thoảng dùng phụ kiện hàng hiệu xa xỉ.
Đời thường, cô chuộng cách phối nữ sinh với thiết kế của các hãng bình dân Hàn Quốc, thỉnh thoảng dùng phụ kiện hàng hiệu xa xỉ.
Hòa Minzy dạo phố với váy ngắn, áo len, nhấn bằng túi Chanel cỡ đại hàng trăm triệu đồng.
Hòa Minzy dạo phố với váy ngắn, áo len, nhấn bằng túi Chanel cỡ đại hàng trăm triệu đồng.
Mùa hè năm ngoái, về thăm nhà người yêu ở Bắc Giang, cô chọn áo yếm, quần shorts và túi tote nhựa đi hái vải.
Mùa hè năm ngoái, về thăm nhà người yêu ở Bắc Giang, cô chọn áo yếm, quần shorts và túi tote nhựa đi hái vải.
Hòa Minzy cho biết cô chuộng những trang phục rộng, kín đáo và thoải mái để thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày như chăm con, đi mua sắm. Cô sắm một số bộ quần áo ngủ lịch sự, có thể mặc khi ra phố.
Hòa Minzy cho biết cô chuộng những trang phục rộng, kín đáo và thoải mái để thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày như chăm con, đi mua sắm. Cô sắm một số bộ quần áo ngủ lịch sự, có thể mặc khi ra phố.
Tủ đồ của ca sĩ có nhiều áo phông, quần jeans, áo khoác denim, áo cotton quây ngực, váy mini, giày Converse đủ màu sắc để tiện phối thay vì mang giày "cà kheo".
Tủ đồ của ca sĩ có nhiều áo phông, quần jeans, áo khoác denim, áo cotton quây ngực, váy mini, giày Converse đủ màu sắc để tiện phối thay vì mang giày "cà kheo".
Hòa Minzy trổ tài nhảy trên giày không gót.
Giọng ca Bắc Bling tạo dáng trên phố với váy hai dây ngắn trên gối, áo xếp bèo và giày búp bê theo phong cách ballet.
Giọng ca Bắc Bling tạo dáng trên phố với váy hai dây ngắn trên gối, áo xếp bèo và giày búp bê theo phong cách ballet.
Hòa Minzy nhiều lần diện quần áo, túi xách của WHO.A.U - một thương hiệu Hàn Quốc được nhiều người Việt yêu thích vài năm trở lại đây.
Hòa Minzy nhiều lần diện quần áo, túi xách của WHO.A.U - một thương hiệu Hàn Quốc được nhiều người Việt yêu thích vài năm trở lại đây.
Trong một chuyến du lịch Thái Lan, cô mang dép Hermes và túi Celine, kết hợp đầm midi màu kem.
Trong một chuyến du lịch Thái Lan, cô mang dép Hermes và túi Celine, kết hợp đầm midi màu kem.
Ca sĩ "ăn gian" tuổi với váy tweed chữ A xếp ly, túi Dior và giày Prada.
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên, Bắc Bling. Trong sự nghiệp 12 năm, cô gặt hái được một số giải thưởng: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2024, Nữ ca sĩ của năm 2024 ở giải Cống hiến, Ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh 2025.
Ca sĩ "ăn gian" tuổi với váy tweed chữ A xếp ly, túi Dior và giày Prada.
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên, Bắc Bling. Trong sự nghiệp 12 năm, cô gặt hái được một số giải thưởng: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2024, Nữ ca sĩ của năm 2024 ở giải Cống hiến, Ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh 2025.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp