Phong cách đời thường của Hòa Minzy

Hòa Minzy cho biết cô chuộng những trang phục rộng, kín đáo và thoải mái để thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày như chăm con, đi mua sắm. Cô sắm một số bộ quần áo ngủ lịch sự, có thể mặc khi ra phố.