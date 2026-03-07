Hòa Minzy công khai người yêu là quân nhân

Hòa Minzy, 31 tuổi, lần đầu công khai bạn trai quân nhân cùng tuổi - Văn Cương - sau bốn năm hẹn hò, cho biết nhà trai đã hỏi cưới.

Trưa 7/3, ca sĩ xác nhận bạn trai quê Bắc Giang (cũ). Năm 2024, anh cùng bố mẹ qua nhà Hòa Minzy ở Bắc Ninh hỏi cưới, trước khi ông nội cô qua đời.

Bố mẹ và con trai cô - bé Bo - đều yêu mến Văn Cương. Cả hai định tổ chức hôn lễ nhưng hoãn lại vì phát triển sự nghiệp. "Anh ấy kiên nhẫn chờ tôi mở lòng, âm thầm ở phía sau để tôi có thời gian tập trung công việc", Hòa Minzy nói.

Hiện chưa rõ cả hai đã đăng ký kết hôn hay chưa, tuy nhiên trong bài đăng trên trang cá nhân, họ gọi nhau là vợ chồng. Không lâu sau khi Hòa Minzy công bố chuyện tình cảm, Văn Cương viết: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hòa Minzy bên người yêu - đại úy Văn Cương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ quen chiến sĩ Văn Cương khi tham gia Sao nhập ngũ 2022. Cô cho biết muốn gắn kết lâu dài với bạn trai vì sự chân thành. Gia đình hai bên đều là dân quê chân chất. Anh yêu thương con trai riêng của cô - bé Bo và luôn quấn quýt bên bé. Trước đó, ca sĩ chia tay doanh nhân Minh Hải, làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai.

Nhiều đồng nghiệp chúc mừng ca sĩ với hạnh phúc mới. Đàn em thân thiết - ca sĩ Erik - nói luôn chờ đợi ngày Hòa Minzy công bố bạn trai. Theo anh, sau thăng trầm trong tình cảm, đàn chị đã tìm được bến đỗ bình yên. Quan sát cách Văn Cương yêu thương Hòa Minzy và dành tình cảm cho bé Bo, Erik cảm nhận đây là người đàn ông tử tế và ấm áp. "Một người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương vững chắc, để chị có thể yên tâm đi làm, yên tâm theo đuổi đam mê. Anh Văn Cương ít nói, trầm tính nhưng biết quan tâm mọi người. Tôi mong cả hai nắm chặt tay nhau viết tiếp nhiều chương đẹp trong cuộc sống gia đình", Erik nói.

Hòa Minzy hát 'Ngày về anh cưới em' Hòa Minzy tung đoạn ngắn ca khúc "Ngày về anh cưới em" hôm 4/3, có hình ảnh của bạn trai. Video: Nhân vật cung cấp

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Năm 2025, Hòa Minzy hoạt động thành công khi đoạt nhiều giải thưởng với MV Bắc Bling như giành ba chiếc cúp gồm Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng ở Mai Vàng 2025, Ca sĩ của năm, MV và ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh 2025. Tại Tinh hoa Việt, ca sĩ nhận giải MV của năm, Ca sĩ của năm.

MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung