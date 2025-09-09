Bộ sưu tập giày 'cà kheo' của Hòa Minzy

Hôm 8/9, Hòa Minzy khoe năm đôi platform siêu cao mới trong bộ sưu tập giày "cà kheo" của cô. Các đôi đều giống nhau, làm từ chất liệu nhung, chỉ khác màu. Cô cho biết giày đi chắc chắn, nhiều màu để tiện phối đồ.

Vài năm nay, ca sĩ có sở thích chinh phục những thiết kế khó nhằn này. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho biết nhiều người mẫu, hoa hậu cũng phải nể tài mang giày cao của Hòa Minzy.