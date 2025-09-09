Bộ sưu tập giày 'cà kheo' của Hòa Minzy

Hôm 8/9, Hòa Minzy khoe năm đôi platform siêu cao mới trong bộ sưu tập giày "cà kheo" của cô. Các đôi đều giống nhau, làm từ chất liệu nhung, chỉ khác màu. Cô cho biết giày đi chắc chắn, nhiều màu để tiện phối đồ.
Vài năm nay, ca sĩ có sở thích chinh phục những thiết kế khó nhằn này. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho biết nhiều người mẫu, hoa hậu cũng phải nể tài mang giày cao của Hòa Minzy.
Khi tới dự show Giai nhân của nhà thiết kế Đỗ Long năm 2024, Hòa Minzy cho biết cô chọn đôi giày hơn 20 cm để mặc vừa bộ đầm dự tiệc.
Trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội hôm 30/8, cô mang một trong những đôi giày mới này. Ca sĩ cho biết có thể mang chúng đi diễu hành, tuy nhiên khi cả đoàn phải chạy cho kịp giờ, cô phải nhờ bạn thân - ca sĩ Đức Phúc - xách giúp và chạy chân đất. Hình ảnh vui nhộn thu hút sự chú ý của khán giả.
Đức Phúc cho biết nhiều lần phải xách giày giúp đàn chị khi đi sự kiện.
Khi tới nhà của Hòa Minzy, cầm một thiết kế trên tay, Đức Phúc nói choáng váng vì độ cao của chúng.
Năm 2023, Hòa Minzy chấp nhận thử thách "Đi giày không gót" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Kiểu giày này được thiết kế với phần trọng tâm dồn toàn lực vào đế trước, tương đương với guốc cao 20-25 cm, từng được Lady Gaga mang nhiều lần.
Với chiều cao 1,55 m, Hòa Minzy sắm nhiều giày siêu cao để có thể mặc vừa các bộ đầm dạ hội thường dành cho người có chiều cao 1,7 m trở lên.
Cô chỉ mang chúng khi cần thiết như đi sự kiện, biểu diễn.
Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên. Đầu năm nay, ca sĩ ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp. Tháng 8, cô ra mắt video nhạc phim Mưa đỏ, tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp