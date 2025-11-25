Phòng bệnh sùi mào gà cho con

Sau khi biết chồng mắc sùi mào gà, chị Thanh vội cho con tiêm ngừa HPV và sắp xếp tủ quần áo phòng bệnh.

Người phụ nữ 42 tuổi ở TP HCM, cho biết khi chồng thông báo mắc bệnh, cả gia đình bị sốc, do không ai từng phát hiện nhiễm bệnh trước đây. Sau khi làm rõ nguyên nhân và họp nội bộ gia đình, chị động viên chồng đến cơ sở y tế uy tín để điều trị. Chị và con gái cũng khám, may mắn chưa nhiễm bệnh nên tiêm vaccine để phòng ngừa.

Tại VNVC, cả hai mẹ con được tiêm vaccine Gardasil 9. Bé gái chỉ cần 2 mũi cách nhau 6-12 tháng, còn chị tiêm phác đồ 3 mũi. Bác sĩ khuyến cáo ngay cả người đã mắc bệnh như chồng chị vẫn nên tiêm để phòng các type HPV khác.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm ngừa HPV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Thiên Thảo

Còn chị Hoàng Anh, 36 tuổi, đưa con trai 9 tuổi tiêm ngừa HPV do muốn chủ động phòng bệnh ung thư và sùi mào gà cho con.

"Chúng tôi không khá giả, nhưng nghĩ là phòng bệnh cho con nên cố gắng", chị Hoàng Anh nói.

Bác sĩ Phạm Văn Phú, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết HPV là virus gây u nhú ở người, rất phổ biến trên toàn thế giới. Đối với những người có ít nhất một bạn tình khác giới, tỷ lệ nhiễm HPV trung bình trong suốt cuộc đời ở nam lên tới 91,3%, ở nữ là 84,6%.

Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 200 type huyết thanh virus, trong đó khoảng 40 type lây qua quan hệ tình dục, 15 type nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Bệnh sùi mào gà còn gọi là mụn cóc sinh dục, chủ yếu do HPV type 6 và type 11 gây ra.

Đường lây chủ yếu của HPV là quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm ngả âm đạo, miệng và hậu môn. Song, virus cũng có thể lây qua việc dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, đồ lót... , hoặc lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.

"Đã có những trường hợp con nhiễm HPV và bệnh sùi mào gà từ cha mẹ, hoặc có những trẻ còn nhỏ, chưa quan hệ tình dục đã mắc ung thư cổ tử cung. Chính vì vậy, các phụ huynh nên phòng ngừa chủ động cho con", bác sĩ Phú nói.

Mẹ con chị Hoàng Anh đi tiêm ngừa tại VNVC Tân Thuận. Ảnh: Hoàng Dương

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine phòng các type virus HPV phổ biến gây ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo ở nữ giới, sùi mào gà, ung thư hầu họng, hậu môn ở hai giới. Trong đó, vaccine Gardasil phòng 4 type virus phổ biến gồm 6, 11, 16 và 18, tiêm cho nữ 9-26 tuổi. Nữ giới từ 9 đến dưới 14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, người 14-26 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Vaccine Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, phòng 9 type virus gồm 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, tiêm cho cả nam và nữ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Cùng với đó, mọi người cũng chủ động các biện pháp phòng lây nhiễm chéo như quan hệ tình dục lành mạnh bằng cách chung thủy với bạn tình, dùng bao cao su; không dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, đồ lót, kể cả với người thân trong gia đình.

Hoàng Ân