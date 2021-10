Phó thủ tướng: Địa phương phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cho rằng địa phương phải là điểm tựa cho doanh nghiệp phục hồi, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Chiều 20/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Ông đánh giá bước đầu việc thí điểm mở lại vận tải hành khách (đường sắt, đường bộ, hàng không) đã đạt kết quả. Các địa phương chủ động, khôi phục sản xuất và giao thông vận tải. Nhiều địa phương đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ chức gặp gỡ, hội nghị với doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đã chủ động thay đổi tình hình thích ứng an toàn với Covid-19, tái khởi động sản xuất kinh doanh.

Các địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành tiêm 100% mũi 1 cho toàn bộ công nhân, người lao động. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ cao như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Võ Thành Thống cho rằng phối hợp giữa các cơ quan tại một số địa phương chưa nhất quán, dẫn tới ách tắc cục bộ trong xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Việc hướng dẫn các chính sách phòng, chống Covid-19 tại một số địa phương còn chưa thống nhất.

Chia sẻ về việc này, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhìn nhận, việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất là đặc biệt quan trọng. "Các địa phương muốn phát triển thì phải sâu sát, là điểm tựa, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp", ông nói.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Đức Tuân

Ông cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tiêm vaccine cho lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lưu thông hàng hoá. Nhiều tỉnh như Nghệ An, An Giang, Tiền Giang... đều đề nghị được phân bổ thêm vaccine để tiêm cho lái xe, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Đại diện tỉnh Nghệ An cho biết, lượng vaccine tỉnh được phân bổ mới đủ để tiêm 30% người dân mũi 1, tỷ lệ lái xe tiêm mũi 2 còn ít, do đó việc vận tải, lưu thông còn gặp khó khăn. Do đó, tỉnh đề nghị Chính phủ cấp thêm vaccine tiêm cho riêng đội ngũ lái xe hoàn thành 2 mũi.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết áp dụng phương án sản xuất 3 tại chỗ, các doanh nghiệp của tỉnh đều đảm bảo an toàn, không có ca F0 nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Vị này cho biết, tỉnh cố gắng trong tháng 10 này, sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 cho toàn bộ công nhân, sẽ bỏ mô hình sản xuất "3 tại chỗ".

Về mở lại vận tải hành khách, theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, đến ngày 19/10, 48 địa phương đồng ý khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ôtô; 38 địa phương đã khai thác với 793 tuyến đăng ký.

Về hàng không, 4 hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines) đã khai thác 17/21 đường bay theo kế hoạch đi/đến 17/22 cảng hàng không. Gần 60% chuyến bay được thực hiện theo kế hoạch, với hơn 12.900 hành khách được vận chuyển.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải quyết định tăng tần suất nhiều đường bay. Thứ trưởng Thọ cho biết, từ ngày mai (21/10) đến 14/11, đường bay Hà Nội – TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TP HCM sẽ khai thác tối đa 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày và tăng lên 7 chuyến khứ hồi vào nửa cuối tháng 11. Các đường bay khác khai thác tối đa 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày, tăng 3 chuyến so với giai đoạn thí điểm vừa qua.

Với chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý tiếp tục duy trì và mở thêm các chuyến bay, duy trì tuyến đường sắt, đường bộ. Bên cạnh đó, ông yêu cầu chỉnh sửa một số điều kiện phù hợp hơn với thực tế và duy trì.

Anh Minh