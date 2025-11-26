Phở Thìn Bờ Hồ phục vụ khách những ngày cuối trước khi di dời

Quán phở Thìn Bờ Hồ 70 tuổi trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng đông khách ngồi ăn từ sáng sớm. Lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ kê một dãy bàn, nửa còn lại là đường di chuyển và để xe cho các hộ dân.

Tuy nhiên, khung cảnh quen thuộc gắn với ký ức người Hà Nội hàng chục năm qua sẽ sớm biến mất, do ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án xây dựng công viên và quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.