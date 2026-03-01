'Phố đi bộ Nguyễn Huệ không phải là nơi tổ chức sự kiện tràn lan'

Nếu có nhiều sự kiện được tổ chức tràn lan, trải nghiệm phố đi bộ sẽ không còn nguyên vẹn.

Tôi chính là tác giả bài viết 'Không nên tổ chức sự kiện quảng cáo thương mại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ' vì thấy rằng trải nghiệm không còn nguyên vẹn khi giữa phố đi bộ lại dựng rạp, lắp sân khấu lớn được dựng lên mỗi cuối tuần.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kể lại tình huống kẹt xe tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết, tình hình kinh tế, xã hội hai tháng đầu năm, chiều 27/2: "Xe của tôi đến gần UBND thành phố rồi nhưng không thể nào đi tiếp được. Đường kẹt cứng vì sự kiện trên đường Nguyễn Huệ. Tôi phải xuống và chạy bộ về trụ sở cho kịp giờ họp".

Ông yêu cầu "từ nay không sử dụng đường Lê Lợi để tổ chức sự kiện". Với tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Được yêu cầu chỉ dành cho sự kiện thực sự quan trọng và được thành phố chấp thuận, không làm dày đặc như trước. Ngoài ra, ông yêu cầu kiểm soát chặt tiếng ồn, mật độ và quy mô để đảm bảo không gian cho người dân tham quan, sinh hoạt.

Như một người làm việc ở gần khu phố đi bộ chia sẻ: "Tôi làm việc ở đường Nguyễn Huệ, khi tập duyệt các chương trình, loa mở hết công suất dập rung cửa kính từ 15h cả tuần khi sắp diễn ra, nhức óc không làm việc được. Tôi ủng hộ tổ chức các sự kiện cần chọn lọc, hạn chế kẹt xe và ồn ào".

Một lần nữa, tôi và nhiều người khác hoàn toàn hoan nghênh chủ trương không tổ chức sự kiện tràn lan đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Khi có quá nhiều sự kiện tổ chức tràn lan nó không chỉ làm ảnh hưởng trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người lao động ở gần khu này.

Vì thế "sự kiện tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi cần chọn lọc, thành phố đồng ý" sẽ bảo vệ quyền được hưởng không gian công cộng chất lượng của người dân và giữ gìn hình ảnh đô thị. Khi đó, phố đi bộ là nơi người dân đi dạo thư giãn ngắm trung tâm Sài Gòn.

Bạch Long