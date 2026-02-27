Chủ tịch TP HCM: Không tổ chức sự kiện tràn lan đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi

Sự kiện tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi cần chọn lọc, thành phố đồng ý, không tràn lan để tránh kẹt xe “không lối thoát”, theo ông Nguyễn Văn Được.

"Xe của tôi đến gần UBND thành phố rồi nhưng không thể nào đi tiếp được. Đường kẹt cứng vì sự kiện trên đường Nguyễn Huệ. Tôi phải xuống và chạy bộ về trụ sở cho kịp giờ họp", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kể lại tình huống kẹt xe tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết, tình hình kinh tế, xã hội hai tháng đầu năm, chiều 27/2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp, chiều 27/2. Ảnh: An Phương

Không chỉ trải nghiệm của mình, chính bản thân ông cũng nhiều lần nhận cuộc gọi từ nguyên lãnh đạo thành phố, người dân với giọng khá bức xúc khi bị "kẹt xe" trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ vì người tập trung đông, tham gia các sự kiện.

"Phố đi bộ mà người dân, du khách không có một lối đi nào", ông Được nói.

Theo ông, tổ chức sự kiện giúp ngân sách có thêm nguồn thu tuy nhiên so với những bức xúc của người dân là "khoản tiền này không đáng". Việc tổ chức sự kiện dày đặc khiến không gian công cộng bị chiếm dụng, gây kẹt xe, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố trong mắt du khách.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài hơn 670 m từ trụ sở UBND TP HCM đến Bến Bạch Đằng. Đây là không gian đi bộ đầu tiên của cả nước, hoạt động từ năm 2015, thường xuyên diễn ra các chương trình văn hóa lớn như Đường hoa Tết.

Tuyến đường Lê Lợi bị chặn, cấm xe để tổ chức lễ hội trong năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, đường Lê Lợi dài khoảng một km, nối chợ Bến Thành với Nhà hát Thành phố, vừa được chỉnh trang sau khi hoàn trả mặt bằng metro số 1. Tuyến đường có vai trò giao thông huyết mạch và là không gian thương mại, du lịch quan trọng của khu vực trung tâm.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu "từ nay không sử dụng đường Lê Lợi để tổ chức sự kiện". Các hoạt động như hội chợ, trưng bày nông sản, bán hàng hay sự kiện không thiết yếu sẽ bị chấm dứt.

Với tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Được yêu cầu chỉ dành cho sự kiện thực sự quan trọng và được thành phố chấp thuận, không làm dày đặc như trước. Ngoài ra, ông yêu cầu kiểm soát chặt tiếng ồn, mật độ và quy mô để đảm bảo không gian cho người dân tham quan, sinh hoạt. Sở Văn hóa và Thể thao cần quy hoạch cụ thể sự kiện nào tổ chức ở đâu, chấm dứt tình trạng tập trung quá mức về khu vực Nguyễn Huệ.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết các hoạt động như Đường hoa, Đường sách góp phần tạo không khí lễ hội và điểm nhấn văn hóa cho thành phố. Tuy nhiên, thời gian qua khu vực trung tâm có dấu hiệu quá tải.

Dẫn ví dụ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông nói một số chương trình tổ chức liên tục, chồng chéo, gây tiếng ồn và tạo cảm giác mệt mỏi cho cư dân lẫn du khách.

"Cần có những khoảng lặng sau các đợt cao điểm, không nên tổ chức ồn ào kéo dài", ông Nhựt nói. Do đó, thành phố cần điều chỉnh các hoạt động để nâng cao chất lượng lễ hội nhưng vẫn đảm bảo được đời sống người dân.

Lê Tuyết