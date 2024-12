Phim Việt nhận hai giải tại LHP quốc tế Singapore 2024

"Những con voi bên vệ đường" giành giải Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc hạng mục phim ngắn Đông Nam Á tại LHP quốc tế Singapore 2024.

Tối 8/12, ban tổ chức trao hai giải cho êkíp, gồm Đạo diễn xuất sắc cho Đàm Quang Trung và giải thưởng ARRI Quay phim xuất sắc cho Vũ Hoàng Triều. Trong đó, Đàm Quang Trung nhận 7.000 SGD (hơn 130 triệu đồng) và cúp lưu niệm của chương trình, Vũ Hoàng Triều nhận một máy quay ARRI trị giá 20.000 SGD.

Trailer 'Những con voi bên vệ đường' Trailer "Những con voi bên vệ đường". Video: SGIFF

Tác phẩm tranh giải Phim ngắn Đông Nam Á (Southeast Asian Short Film Competition) - một trong hai hạng mục quan trọng của sự kiện, cùng Phim châu Á xuất sắc (Asian Feature Film Competition). Nội dung kể về những mảnh đời của người dân di cư, nhân vật gồm một người mẹ theo dõi đám tang của con trai mình qua điện thoại, người đào huyệt và người làm nghề ca khóc. Qua tác phẩm, đạo diễn khắc họa hình ảnh làng quê đang dần trôi vào quên lãng khi chịu sức ép của làn sóng công nghiệp hóa.

Hội đồng giám khảo nhận xét: "Đàm Quang Trung được trao giải nhờ tài năng biến một tình huống bình thường thành một tác phẩm châm biếm hấp dẫn, tạo ra những tình tiết bất ngờ mang yếu tố siêu thực".

Cảnh phim "Những con voi bên vệ đường". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Các thành viên chấm giải còn đánh giá cao kỹ thuật quay phim của Vũ Hoàng Triều, cho rằng nghệ sĩ biết cách sử dụng máy quay để bộc lộ ngôn ngữ điện ảnh, phát huy vẻ đẹp của ánh sáng tự nhiên và cảnh quan nông thôn. "Quan trọng nhất, tác phẩm của họ đã khám phá ra các lớp vấn đề xã hội - văn hóa và sự phức tạp của các nhân vật", ban giám khảo cho biết.

Đạo diễn Đàm Quang Trung trong lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Singapore 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đàm Quang Trung, 27 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Bình Dương và TP HCM. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị công nghệ truyền thông Đại học Hoa Sen (TP HCM). Phim ngắn đầu tay Những con voi trong thành phố (2021) của Đàm Quang Trung từng đoạt giải Phim thể nghiệm xuất sắc tại Liên hoan phim SEAxSEA (Mỹ), tranh giải Liên hoan phim quốc tế Singapore, Liên hoan phim SeaShorts. Năm 2022, anh ấp ủ dự án Những con voi bên vệ đường, nhận kinh phí sản xuất 300 triệu đồng từ Dự án phim ngắn CJ.

Vũ Hoàng Triều, 32 tuổi, sinh ra và làm việc tại TP HCM. Xuất phát là quay phim quảng cáo, anh thử sức ở vị trí đạo diễn hình ảnh cho phim ngắn Những con voi trong thành phố, cộng tác đạo diễn Phạm Ngọc Lân với phim Cu li không bao giờ khóc (2024).

Trong hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á, Spirits of the Black Leaves của đạo diễn Thái Thaweechok Phasom nhận giải Phim hay nhất, The Nature of Dogs của Pom Bunsermvicha và Nicha Ratana-Apiromyakij đoạt giải Kịch bản xuất sắc.

Giải quan trọng nhất - Silver Screen Awards cho Phim châu Á xuất sắc - được trao cho Mongrel của đạo diễn Singapore Tăng Uy Lượng và nhà làm phim Đài Loan Doãn Hựu Xảo. Dự án khám phá các chủ đề liên quan người nhập cư đến Đài Loan làm nghề chăm sóc sức khỏe. Tác phẩm nhận giải Caméra d'Or cho phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2024, đồng thời được bảy đề cử tại Giải thưởng Kim Mã lần thứ 61.

Trailer 'Mongrel' Trailer "Mongrel". Video: SGIFF

SGIFF thành lập vào năm 1987, là sự kiện phim ảnh lớn và lâu đời nhất tại Singapore. Nhiều năm qua, ban tổ chức tập trung giới thiệu các tác phẩm của nhà làm phim châu Á, đồng thời quảng bá điện ảnh Đông Nam Á. Năm ngoái, Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân thắng giải Silver Screen Awards cho phim châu Á xuất sắc.

Sự kiện lần thứ 35 diễn ra từ ngày 28/11 đến 8/12. Ngoài giải thưởng, SGIFF còn nhiều chương trình bên lề như trình chiếu phim, lớp học và tọa đàm điện ảnh. Năm nay, đạo diễn người Iran Jafar Panahi nhận giải thưởng danh dự (Cinema Honorary Award).

Quế Chi