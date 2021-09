Các tác phẩm gây chú ý tại LHP Venice

"Mona Lisa and the Blood Moon" là dự án quốc tế đầu tiên của Jeon Jong Seo. Cô là một trong những gương mặt hứa hẹn nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc gần đây. Cô vào vai bệnh nhân tâm thần trốn trại ở New Orleans, Mỹ. Phim quy tụ nhiều sao Hollywood như Kate Hudson, Craig Robinson và Ed Skrein. Nữ đạo diễn Ana Lily Amirpour - từng gây ấn tượng với phim "A Girl Walks Home Alone at Night" - chỉ đạo dự án. Ảnh: Asac