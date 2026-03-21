Phim về hoàng hậu Nam Phương bấm máy sau 6 năm

"Hoàng hậu cuối cùng" - phim điện ảnh đầu tiên về chuyện tình Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại - khởi quay sau sáu năm chuẩn bị.

Hôm 20/3, đoàn phim tổ chức lễ cúng khai máy tại điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết phim lấy bối cảnh chính ở đây, hơn 90% nội dung xoay quanh cuộc sống hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành. Nhiều cung điện khác được đưa lên màn ảnh rộng, tái hiện giai đoạn những năm 1930-1945.

Đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito (thứ hai, thứ ba từ trái qua) cùng nhà sản xuất, êkíp tại bối cảnh phim "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: Huyền Đỗ

Đại diện êkíp cho biết không khai thác câu chuyện theo hướng tiểu sử mà xoáy sâu vào khía cạnh cảm xúc, số phận nhân vật khi đối diện với thời cuộc. "Phim còn xoay quanh những năm tháng bà sống và yêu hết mình, cùng quá trình bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống", Bảo Nhân nói.

Nhà sản xuất chưa công bố dàn diễn viên chính. Ngoài hai vai vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu, tác phẩm còn có nhiều nhân vật như thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các, Vĩnh Cẩn. Diễn viên được đào tạo diễn xuất, kỹ năng lễ nghi cung đình suốt 9-10 tháng đến ngày khởi quay.

Kịch bản lấy cảm hứng từ Tình sử Nam Phương hoàng hậu - tiểu thuyết của nhà văn Trần Thị Hảo. Nhà sản xuất cho biết dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ, tạo điều kiện quay phần lớn thời lượng ở quần thể di tích Huế. Trong đó, điện Kiến Trung - nơi ăn ở, làm việc của vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương cùng các hoàng tử, công chúa - là điểm quay chính. Phim còn được ghi hình ở Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, TP HCM và vùng Chabrignac (Pháp) - nơi hoàng hậu sống những ngày cuối đời.

Nam Phương hoàng hậu (1913-1963) tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.

Theo sách Nam Phương hoàng hậu: Vị Quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí (tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính), suốt khoảng thời gian tại vị, hoàng hậu ảnh hưởng lớn đến công cuộc trị vì, góp phần giúp đỡ người dân lúc bấy giờ. Bằng học thức và tài năng, Nam Phương hoàng hậu hỗ trợ hoàng đế trong công việc và đời sống. Nếu Bảo Đại lo chính trị, hoàng hậu giữ vai trò là một quốc mẫu với công tác từ thiện xã hội. Dù tại vị chỉ hơn 10 năm, sự nghiệp của bà bao trùm trên nhiều mặt. Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân.

Chuyện tình Nam Phương hoàng hậu trong MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (2020) của ca sĩ Hòa Minzy.

Đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito làm phim từ năm 2016, nổi tiếng với loạt phim điện ảnh Gái già lắm chiêu. Phần ba - kể về cuộc chiến mẹ chồng và nàng dâu, do nghệ sĩ Lê Khanh, Lan Ngọc đóng, ra mắt năm 2021 - đạt 165 tỷ đồng, vào top năm phim Việt có doanh thu cao nhất thời điểm đó. Năm 2022, đôi đạo diễn ra mắt Cô gái từ quá khứ - Lan Ngọc, Kaity Nguyễn đóng chính, doanh thu 53 tỷ đồng.



Năm 2025, tác phẩm Chốt đơn của họ vướng ồn ào sử dụng diễn viên AI thay thế nữ chính - hoa hậu Thùy Tiên - sau khi cô bị bắt. Tác phẩm thua lỗ khi chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu, theo Box Office Vietnam.

Mai Nhật