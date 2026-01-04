Phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ' có bản đồ đường đứt đoạn

Phim Trung Quốc "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị khán giả kêu gọi ngưng phổ biến sau khi "bản đồ có đường đứt đoạn" xuất hiện trong tập 25.

Tối 3/1, nhiều fanpage chuyên cập nhật phim Hoa ngữ đồng loạt thông báo dừng đăng tải và cập nhật thông tin sau khi phát hiện phim chứa hình ảnh đường lưỡi bò (tức đường đứt đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).

Diễn viên Triệu Kim Mạch (trái) và Tống Uy Long trong "Tôi như ánh dương rực rỡ". Ảnh: Tencent Video

Ở phân cảnh diễn ra tại giảng đường trong tập 25, hình ảnh bản đồ xuất hiện trên màn hình lớn. Làn sóng phản ứng gay gắt lan rộng trên mạng xã hội, fanpage của hai diễn viên chính là Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch cũng thông báo dừng cập nhật về phim. Tuy nhiên, hiện tác phẩm vẫn chiếu trên nền tảng Netflix.

Cục trưởng Điện ảnh - ông Đặng Trần Cường - nói không chấp nhận bất kỳ nội dung nào thể hiện "đường lưỡi bò" phi pháp xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh và đang kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác phẩm gồm 36 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch) và Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long). Trước đó, phim gây chú ý nhờ không khí ngọt ngào, mang tính chữa lành, tập trung vào quá trình trưởng thành của các nhân vật.

Cảnh phim có bản đồ "đường đứt đoạn" trong "Tôi như anh dương rực rỡ". Ảnh: Tencent Video

Trước đó, Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư đóng chính cũng từng bị khán giả phản đối và các nền tảng trong nước như VieON, FPT Play, TV360, K+ gỡ bỏ khỏi hệ thống. Cục Điện ảnh sau đó yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình và tạm dừng phổ biến phim cho đến khi xử lý xong vi phạm.

Tháng 7/2023, đại diện Cục Điện ảnh cho biết phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Thời điểm đó, Netflix Việt Nam cũng gỡ series Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" sau yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV Việt Nam 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện, sau đó rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông.

Cát Tiên