Netflix gỡ bỏ phim gián điệp có 'đường lưỡi bò'

Netflix Việt Nam gỡ sáu tập "Pine Gap" - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Đại diện công ty phát hành phim trực tuyến cho biết: "Ngày 30/6, chúng tôi đã gỡ Pine Gap khỏi nền tảng tại Việt Nam nhằm tuân thủ luật pháp của địa phương. Phim vẫn có mặt trên nền tảng Netflix tại các nơi khác trên toàn cầu".

Hôm 25/6, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hiện Pine Gap có các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, phút 12 của tập hai và phút 52 của tập ba phim chứa hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Cục ra văn bản yêu cầu đơn vị phát hành gỡ bỏ phim.

Các diễn viên chính phim "Pine Gap". Ảnh: Netflix.

Cũng trên Netflix, tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim. Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) vi phạm tương tự.

Pine Gap là series phim đề tài gián điệp do Australia sản xuất, chiếu trên Netflix từ năm 2018. Phim xoay quanh Pine Gap - một căn cứ phòng thủ tuyệt mật do Mỹ và Australia liên kết, nằm ở miền Trung Australia, đóng vai trò quan trọng trong các sứ mệnh toàn cầu của Mỹ.

Netflix là dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu thế giới. Năm 2020, do nhu cầu giải trí ở nhà của khán giả vì đại dịch, công ty này đạt mức tăng kỷ lục 37 triệu, lần đầu có 200 triệu thuê bao. Tại Việt Nam, mỗi tháng, người dùng trả từ 180.000 đến 260.000 để sử dụng dịch vụ. Tháng 11/2020, theo đại điện của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số thuê bao truyền hình trả tiền qua Internet của các nền tảng xuyên biên giới như Netflix, Apple TV... là khoảng một triệu, với doanh thu ước tính gần 1.000 tỷ đồng, nhưng chưa đóng thuế.

Tam Kỳ