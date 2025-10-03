Phim của Triệu Lộ Tư có 'bản đồ có đường đứt đoạn' gây bức xúc

Phim Trung Quốc "Hãy để tôi tỏa sáng" - Triệu Lộ Tư đóng chính - xuất hiện hình ảnh "bản đồ có đường đứt đoạn" trong tập 16.

Tối 2/10, nhiều khán giả phát hiện tập 16 của bộ phim, ra mắt ở Trung Quốc, có cảnh "đường lưỡi bò" (tức đường đứt đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).

Cảnh phim có "đường lưỡi bò" trong "Hãy để tôi tỏa sáng". Ảnh: WeTV

Bộ phim được các nền tảng trong nước như TV 360, VieOn, K+, FPT Play mua bản quyền phát sóng, hiện mới phát đến tập 15. Sáng 3/10, các tập phim đã được gỡ bỏ trên nhiều nền tảng.

Đại diện một đơn vị trong nước cho biết: "Chúng tôi mua phát sóng từng tập phim song song với đối tác ở Trung Quốc. Theo thỏa thuận với đơn vị cung cấp bản quyền, hiện chúng tôi chưa nhận file tập 16. Chúng tôi đã gỡ bỏ và không phát sóng bộ phim này nữa. Đơn vị chúng tôi kiểm duyệt nội dung theo đúng quy định Nhà nước và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam".

Cục trưởng Điện ảnh - ông Đặng Trần Cường - nói cơ quan chức năng đã nắm thông tin sự việc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát theo quy định pháp luật.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các fanpage phim ảnh cho biết ngưng cập nhật nội dung, đồng thời gỡ tất cả bài viết liên quan dự án. Nhiều khán giả đồng tình với cách xử lý của những nền tảng phát hành phim. Một tài khoản bình luận: "Xem phim này vì diễn xuất của Triệu Lộ Tư và cốt truyện tình cảm. Nhưng liên quan đến chính trị và đất nước thì không thể chấp nhận được".

Tác phẩm ra mắt hôm 26/9, gây chú ý do có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư. Cô vào vai Hứa Nghiên, cô gái xuất thân nghèo khó, bất hạnh, khao khát đổi đời. Ở Trung Quốc, phim đứng top một các tác phẩm được xem nhiều trên nền tảng WeTV.

Nhiều phim quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng trong nước xử lý. Tháng 7/2023, đại diện Cục Điện ảnh cho biết phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Thời điểm đó, Netflix Việt Nam cũng gỡ series Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" sau yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện, sau đó rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông.

Cát Tiên - Hà Thu