Phim tình bà cháu gây xúc động đầu năm

Phim điện ảnh "The way home" (Đường về nhà) vẫn lấy nước mắt khán giả Hàn sau 19 năm nhờ khắc họa dung dị tình cảm bà cháu.

Ngày 12/2 (Mùng Một Tết Tân Sửu), đài EBS1 chiếu lại The way home - phim điện ảnh ăn khách Hàn Quốc năm 2002, với hơn 4,19 triệu lượt vé. Đại diện nhà đài nói họ mong người xem rút ra nhiều bài học quý giá về tình thân, biết sẻ chia và quan tâm ông bà, bố mẹ nhiều hơn nữa.

Nội dung kể cậu bé ngỗ nghịch Sang Woo (Yoo Seung Ho đóng) được mẹ gửi về nông thôn ở với bà ngoại (Kim Eul Boon) giữa bối cảnh kinh tế suy thoái. Cậu nhóc bảy tuổi hỗn láo, khinh khỉnh, cau có khi đối diện người bà câm, gù lưng, không biết chữ và "mù" công nghệ. Nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra trong căn nhà dột nát đã gắn kết hai thế hệ. Hết kỳ nghỉ hè, Sang Woo quyến luyến không muốn rời đi, cậu khóc không ngừng khi nhìn bà còng lưng chống gậy dõi theo xe cháu.

Phim tình bà cháu lấy nước mắt khán giả Hàn Trailer phim "The way home". Video: Hancinema.

Trên Daum, người xem đánh giá phim 9,2 điểm trên thang 10. Khán giả viết: "The way home phù hợp với ngày lễ, Tết, dạy chúng ta biết cách yêu thương và giá trị tình thân", "Thật ý nghĩa khi cậu bé hư dần thay đổi, biết chăm bà ốm, cất áo quần khi thấy trời mưa, xâu kim, dạy bà viết chữ...", "Bộ phim đầu tiên tôi xem thời tiểu học, giờ đã 25 tuổi vẫn rơi nước mắt", "Tình yêu không lời chạm đến trái tim. Cả nhà tôi đều khóc khi xem cảnh bà đi bộ từ thị trấn về nhà để tiết kiệm tiền, vất vả bán từng bó thảo dược mua cho cháu cái bánh, đôi giày", "Cảnh cuối Sang Woo đưa tay lên ngực bày tỏ tình yêu với bà rất xúc động"...

Theo Money S, nhiều khán giả quan tâm sức khỏe diễn viên Kim Eul Boon (đóng người bà) và mong phóng viên đưa tin mới về bà. Lúc phim công chiếu, bà đã 78 tuổi, không có kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí chưa từng xem phim. The way home là tác phẩm đầu tiên và duy nhất trong đời bà. Hiện bà 97 tuổi. Còn Yoo Seung Ho mới chín tuổi năm 2002, nay thuộc lứa diễn viên thực lực nhất Hàn Quốc trong độ tuổi 20.

Phim do Lee Jung Hyang đạo diễn và biên kịch, lọt top phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2002. Ảnh: Daum.

Trên Rotten Tomatoes, 75% các nhà phê bình đánh giá phim tích cực, trong khi người xem chấm 92%. Cây viết Steven Rea từ Philadelphia Inquirer chấm tác phẩm 3,5 trên 4 sao và nhận định: "Dự án của Lee Jung Hyang đơn giản một cách dễ hiểu, nhưng thỏa mãn người xem".

Các nhà phê bình khen ngợi phong cách làm phim của đạo diễn Lee Jung Hyang cũng như diễn xuất của bà Kim Eul Boon, Yoo Seung Ho. Dự án đoạt nhiều giải thưởng danh giá, trong có có giải Phim hay nhất và Kịch bản hay nhất tại Grand Bell. Hôm 11/2, High On Films xếp The way home thứ 15 danh sách phim Hàn hay nhất thế kỷ.

Theo Daum, đoàn phim từng không thể xin được tài trợ. Các doanh nghiệp lớn từ chối đầu tư vì cho rằng phim không có sức hút, dàn diễn viên vô danh, nội dung chỉ xoay quanh cuộc sống nông thôn trầm lắng, không phải bom tấn hành động hay kinh dị. Sau thành công của The way home, nhiều doanh nghiệp nói rất hối hận vì không nhảy vào đầu tư. Nhờ chi phí thấp, nhà sản xuất thu được lợi nhuận lớn, theo trang Money S.

Phi Yến