"Annyeonghaseyo" là cách chào hỏi phổ biến nhất trong giao tiếp của người Hàn, mang sắc thái tôn trọng, lịch sự. Trong tập 5 phim "My Secret Terrius", bà mẹ đơn thân Go Ae Rin (Jung In Sun đóng) dạy hai con khoanh tay, cúi đầu chào điệp viên Kim Bon (So Ji Sub, giây thứ năm). Video: MBC.