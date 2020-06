Phim Hàn về xác sống được chọn vào LHP Cannes

"Peninsula" - ngoại truyện của "Train to Busan" cùng nhiều tác phẩm khác vào danh sách của LHP Cannes 2020.

Những phim này sẽ được dán nhãn Cannes 2020 nhưng không trình chiếu ở thành phố cùng tên như thường lệ. Do Covid-19, LHP Cannes sẽ không được tổ chức tập trung tại một nơi. Thay vào đó, phim được chọn sẽ ra mắt ở nhiều liên hoan như Locarno (Thụy Sĩ), Telluride (Mỹ), Toronto (Canada).

Do cách tổ chức đặc biệt của sự kiện, các phim không được chia thành các nhóm "Tranh giải chính", "Nhãn quan độc đáo" và "Không tranh giải" như thường lệ. Thay vào đó, chúng được phân thành các nhóm "Những người trung thành" (The Faithful, dành cho các đạo diễn nổi tiếng), "Những người mới" (The Newcomers, cho các nhà làm phim trẻ), "Phim đầu tay", v.v...

Trailer "Peninsula" (ngoại truyện "Train to Busan") Trailer "Peninsula".

Một đại diện nổi trội của điện ảnh Hàn năm nay là Peninsula - ngoại truyện của Train to Busan. Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho lấy bối cảnh Hàn Quốc tan hoang sau dịch zombie, nhiều người thành những sinh vật hung dữ. Một biệt đội thực hiện nhiệm vụ giải cứu và phát hiện một số người sống sót.

Trong danh sách, The French Dispatch của Wes Anderson được báo Âu Mỹ quan tâm với tên tuổi đạo diễn và dàn sao Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet. Tác phẩm kể về một tòa soạn báo hư cấu ở Kansas (Mỹ). Đạo diễn Wes Anderson nổi tiếng với chất hài hước nhẹ nhàng, những khung hình giàu thẩm mỹ, qua các phim The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel và Isle of Dogs.

Bong Joon-ho và Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2019. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 3, do dịch bệnh, lãnh đạo LHP Cannes (Pháp) thông báo hoãn sự kiện thường niên, hy vọng tổ chức vào tháng 6 hoặc 7 nhưng bất thành vì tình hình Covid-19 ở Pháp. Do đó, ban tổ chức chuyển sang phương án hiện tại, với các phim vẫn mang nhãn Cannes nhưng chiếu ở nhiều nơi.

LHP Cannes, Venice và Berlin là ba sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới, kết hợp trình chiếu những tác phẩm chất lượng với hoạt động chợ phim, giao lưu và thảm đỏ.

* Danh sách phim của Cannes 2020

