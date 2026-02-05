Phim Tết của Trấn Thành hé lộ mâu thuẫn ngoại tình

Đạo diễn Trấn Thành tung trailer "Thỏ ơi" - phim Tết có LyLy, Pháo, Văn Mai Hương đóng, hé lộ chuyện mâu thuẫn vì ngoại tình.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer phim "Thỏ ơi". Video: Đoàn phim cung cấp

Tối 5/2, đạo diễn giới thiệu diễn biến chính của tác phẩm, xoay quanh nhân vật Hải Linh (LyLy) - MC nổi tiếng với talkshow mang tên Chị Bờ Vai, và chị của cô - Hải Lan (Văn Mai Hương). Họ có cuộc sống trong mơ với sự nghiệp thành đạt, hôn nhân êm ấm.

Bi kịch bắt đầu khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân lịch lãm.



Trong khi đó, chuyện tình của Hải Lan và Ngọc Sơn (Quốc Anh) cũng đang dần rạn nứt vì có người thứ ba xen vào. Trấn Thành vào vai phụ - bạn trai cũ cố hàn gắn lại mối quan hệ với Nhật Hạ.

LyLy - một trong hai nữ chính của phim "Thỏ ơi" - trên poster. Ảnh: Thanh Huyền

Trấn Thành cho biết mỗi mùa Tết, anh khai thác một chủ đề mới, với những nhóm nhân vật đặc trưng. Ở Thỏ ơi, kịch bản xoay quanh những phụ nữ thành công nhưng gặp trắc trở trong tình cảm. Đạo diễn chọn hình tượng chủ đạo là con thỏ vì theo anh, hang thỏ phức tạp như mê cung, tạo cảm giác nguy hiểm, dễ lạc lối, cũng như câu chuyện của nhân vật chính.

Khi công bố dự án hồi đầu năm, Thỏ ơi gây tranh cãi vì quy tụ dàn diễn viên chủ yếu là các ca sĩ, TikToker, thiếu kinh nghiệm đóng điện ảnh. Đạo diễn giải thích dù mạo hiểm, anh chọn các gương mặt trên vì ưu tiên độ hợp vai. Trấn Thành nói thích tuyển các nhân tố mới để trao cho người trẻ cơ hội, thay vì các tên tuổi có kinh nghiệm, thâm niên. Sau đó, đạo diễn tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng, khai thác thêm tiềm năng của họ.

Với LyLy, anh từng cho rằng giọng ca này an toàn, kín tiếng, có phần thụ động, ít điểm nổi bật. Làm việc chung, đạo diễn nhận ra cô dồi dào năng lượng nhưng chưa có dịp thể hiện do lối sống hướng nội, khép kín. Tương tự, với Pháo, anh cho biết nhiều người nghĩ cô nổi loạn nhưng ít ai thấy được sự đắm thắm, nhẹ nhàng, có phần yếu đuối bên trong rapper này.

Trấn Thành và dàn sao ra mắt phim Tết 'Thỏ ơi' Trấn Thành và dàn sao ra mắt phim Tết "Thỏ ơi" hôm 21/1. Video: Mai Nhật

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già,đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó.

Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

Đường đua phòng vé Tết Bính Ngọ dần "nóng" với bốn phim tham gia. Ngoài Thỏ ơi, Mùi phở là một trong những ẩn số, đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào đóng chính, xoay quanh câu chuyện về một người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung. Nhà ba tôi một phòng kể chuyện người cha một mình nuôi con bằng nghề làm mắm, do Trường Giang đạo diễn kiêm đóng chính.

Mai Nhật