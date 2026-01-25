Người đẹp 18 tuổi đóng phim Tết của Trường Giang

Cô lần đầu đóng chính điện ảnh trong tác phẩm tâm lý - gia đình do Trường Giang đạo diễn, sản xuất, ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Diễn viên đóng vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang). Vợ mất sớm, ông một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đó, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt.
Cô đóng cặp cùng diễn viên Anh Tú Atus. Trường Giang cho biết ban đầu, sát ngày bấm máy, anh vẫn chưa tuyển được nữ chính. Qua lời giới thiệu, anh mời Minh Anh đến thử vai, sau đó quyết định chọn vì đánh giá cô cùng độ tuổi nhân vật, nhập vai tự nhiên.
Hậu trường thu hút triệu lượt xem của Minh Anh và Anh Tú Atus trong phim Tết. Video: Nhân vật cung cấp
Minh Anh dự lễ trao giải Ngôi sao xanh, giữa tháng 1 tại TP HCM, với đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cô từng tham gia một số phim như Chạy đi rồi tính (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), Siêu trộm (đạo diễn Hàm Trần).
Hồi tháng 4/2025, cô đóng vai Nga - thiếu nữ mất tích bí ẩn trong phim Thám tử Kiên của đạo diễn VictorVũ. Dù không nhiều "đất" diễn, cô tạo thiện cảm với lối thể hiện tròn vai, gương mặt sáng.
Minh Anh (0:22) trong trailer phim Thám tử Kiên. Video: Đoàn phim cung cấp
Người đẹp diện đầm đơn sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam, cuối tháng 11/2025 tại TP HCM. Cô đang theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP HCM. Những ngày quay xa, diễn viên chuyển sang học online, tranh thủ thời gian rảnh trên phim trường để theo kịp bài vở.
Bên cạnh diễn xuất, cô thường được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh, từ đó hỗ trợ gia đình một phần chi phí sinh hoạt. Mẹ Minh Anh đồng hành trong công việc, theo sát con trên phim trường, đồng thời giúp cô quản lý tài chính.
Diễn viên cho biết trước mắt muốn tập trung vào việc học và đóng phim.
Minh Anh nói biết ơn, trân trọng các cơ hội làm nghề khi được cộng tác với những tên tuổi lâu năm như Victor Vũ, Trường Giang. Trong điện ảnh, cô xem diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là nguồn cảm hứng lớn.
Diễn viên chụp ảnh mừng dịp 80 năm Quốc khánh ở Dinh Độc Lập, tháng 9/2025. Cô cho biết thời gian tới tham gia các khóa diễn xuất, học hỏi thêm kỹ năng để phát triển lâu dài trong nghề.
Minh Anh trong teaser Nhà ba tôi một phòng. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp