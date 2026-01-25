Người đẹp 18 tuổi đóng phim Tết của Trường Giang

Cô lần đầu đóng chính điện ảnh trong tác phẩm tâm lý - gia đình do Trường Giang đạo diễn, sản xuất, ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Diễn viên đóng vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang). Vợ mất sớm, ông một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đó, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt.