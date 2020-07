Phim ngắn Việt tranh giải ở Liên hoan phim Venice

Italy"Mây nhưng không mưa" - phim ngắn của hai đạo diễn Việt - là một trong 12 tác phẩm tranh giải ở Liên hoan phim Venice 2020.

Trên La Biennale - website của giải, phim nằm trong hạng mục Orizzonti - dành cho phim ngắn quốc tế với xu hướng thẩm mỹ mới. Tác phẩm có tên tiếng Anh là Live in cloud cuckoo land, dài 19 phút, kể về cô gái làm ở tiệm váy cưới phải lòng một anh hát dạo bán hàng rong. Ngày diễn ra trận chung kết đá bóng, cô quyết định gặp anh và hát bài cô yêu thích. Bất ngờ, cô phải đi giao hàng còn anh chàng hát rong bị ăn cắp mất chiếc loa. Tối hôm đó, họ không gặp được nhau.

Một cảnh đám cưới trong phim "Mây nhưng không mưa". Ảnh: CJ.

Phim do đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy thực hiện dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Hoàng Điệp - đạo diễn Đập cánh giữa không trung. Trước đó, phim ngắn Lễ trưởng thành của Edison của Minh Thy và U ơi! của Minh Nghĩa từng tranh giải tại LHP Quốc tế Singapore 2019.

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, Roma, The Favourite, A Star is Born gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất". Liên hoan phim năm nay - lần thứ 77 - giữ kế hoạch tổ chức từ ngày 2 đến 12/9.

Tam Kỳ