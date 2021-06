Phim 'Lật mặt 5' ra rạp Mỹ

"Lật mặt 5" - do Lý Hải đạo diễn và sản xuất - ra mắt ở Mỹ từ ngày 18/6.

Tác phẩm có tên quốc tế là Face-off: 48h, được công chiếu ở các bang đông người Việt như California, Texas... Nhà phát hành dự kiến giới thiệu phim ở 22 rạp, gấp đôi số rạp của Lật mặt 4 - từng ra mắt năm 2019 ở thị trường này.

Võ Thành Tâm (áo xanh) vào vai chính - cựu võ sĩ Hiền, Huỳnh Đông đóng phản diện trong phim "Lật mặt 5". Ảnh: Lê Tuấn.

Lý Hải cho biết việc đưa tác phẩm ra nước ngoài là kế hoạch dài hơi của anh để giới thiệu phim Việt với công chúng quốc tế. Anh xúc động khi phim đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng trong nước sau 10 ngày chiếu. Trước đó, anh chỉ kỳ vọng phim hòa vốn. Do hai lần hoãn chiếu vì dịch, anh mất hơn 10 tỷ đồng cho khâu marketing - gỡ bỏ hình ảnh, thông tin tại các rạp và trên mạng xã hội, chỉnh sửa và phát hành trailer mới. Đạo diễn hoàn thành kịch bản Lật mặt 6 nhưng chưa thể quay vì phải đợi kết quả doanh thu từ phần 5.

Lật mặt 5 được đánh giá cao ở chất hành động. Lý Hải tận dụng mọi loại địa hình trong phim để dựng lên sàn đấu giữa hai bên chánh và phản diện. Ở phân đoạn chạm trán đầu tiên, địa điểm là sân thượng một tòa nhà, đạo diễn chọn yếu tố độ cao để tăng nguy hiểm cho các pha đánh đấm. Ở cảnh rượt nhau trên sông, anh huy động 10 tàu bè gồm hai phà nhỏ chở trang thiết bị, ba tàu nhỏ chở đạo cụ và năm canô để đặt máy quay. Êkíp dùng thuốc nổ đánh chìm một tàu trên phim trường. Điểm trừ của phim nằm ở phần thoại thiếu tự nhiên, kỹ thuật quay hạn chế vì camera không theo sát được chuyển động của diễn viên.

Lý Hải cho xe khách chìm xuống sông Hậu trong 'Lật mặt' Hậu trường Lý Hải cho xe khách chìm xuống sông Hậu trong "Lật mặt 5". Video: LH Production.

Chiếu phim Việt ở thị trường quốc tế là hướng đi của nhiều nhà sản xuất gần đây. Đầu tháng 6, Bố già của Trấn Thành ra mắt ở một số bang của Mỹ, thu 350 nghìn USD (hơn tám tỷ đồng), xếp thứ 10 trong top doanh thu tuần đầu phát hành, theo Box Office Mojo. Trước đó, phim công chiếu ở Singapore và Malaysia sau khi vượt mốc 400 tỷ đồng trong nước. Tháng 3/2019, Ngô Thanh Vân ra mắt phim hành động Hai Phượng tại Mỹ sau một tháng phát hành trong nước, giúp doanh thu phim đạt hơn 200 tỷ đồng. Nhiều khán giả bình luận về phim trên mạng xã hội Reddit, so sánh với các bom tấn Hollywood cùng thể loại như Taken (2008), John Wick (2014)...

Lý Hải trên phim trường "Lật mặt 5". Ảnh: Lê Tuấn.

Theo Billboard, CNN, các rạp phim ở Mỹ mở cửa trở lại từ đầu tháng 5. Nhiều rạp áp dụng hệ thống an ninh nghiêm ngặt như tại sân bay, có kiểm tra nhiệt độ, từ chối phục vụ khách có thân nhiệt trên 38 độ C, giới hạn số người mỗi phòng chiếu... Các lối đi, ghế ngồi được ngăn cách theo tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn. Nhân viên bán vé đứng sau cửa kính để không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Một số rạp cấm hoàn toàn việc sử dụng tiền giấy.

Tam Kỳ