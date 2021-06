'Bố già' của Trấn Thành vào top ăn khách ở Mỹ

Phim "Bố già" của Trấn Thành vào danh sách top 10 phim ăn khách nhất cuối tuần qua tại Mỹ với 350 nghìn USD.

Sáng 3/6, Box Office Mojo - đơn vị thống kê phòng vé ở Mỹ - công bố bảng doanh thu cuối tuần qua (28-30/5). Bố già (tên quốc tế là Dad! I'm sorry) thu 350 nghìn USD (hơn tám tỷ đồng) trong tuần đầu ra mắt, xếp thứ 10 trong top doanh thu, sau các bom tấn như A quiet place 2 (47,5 triệu USD), Cruella (21,4 triệu USD)...

Poster thị trường quốc tế của phim "Bố già". Ảnh: TT Town.

Do mới chiếu ở 20 rạp, tỉ lệ doanh thu trung bình trên mỗi rạp của Bố già đạt 17.500 USD, cao nhất trong bảng xếp hạng. Trang Indiewire đánh giá Bố già là hiện tượng bất ngờ của phòng vé khi đạt doanh thu ấn tượng dù quy mô chiếu hẹp. Trang này dự đoán phim tiếp tục thắng khi mở rộng lên 35 rạp trong tuần này.

Bố già ra mắt chủ yếu ở các bang California, Texas... và nhận được sự ủng hộ từ khán giả Việt tại hải ngoại. Xem Bố già hôm 2/6, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết nhiều người bạn của chị phải mua vé trước vài ngày hoặc không mua được suất tối. "Tôi thích không khí đời thường, có phần lầy lội của khu xóm trong phim với các nhân vật Giàu, Sang, Phú, Quý. Khi phim kết thúc, nhiều người bạn của tôi đỏ hoe mắt", chị nói.

Hồng Đào ủng hộ "Bố già" khi phim ra mắt ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trấn Thành cho biết việc ra mắt phim ở thị trường quốc tế nằm trong kế hoạch quảng bá của anh, sau khi thu hơn 400 tỷ đồng trong nước. Hồi tháng 4, phim ra mắt ở Singapore và Malaysia. Đưa phim Việt công chiếu ở nước ngoài là hướng đi của nhiều nhà sản xuất gần đây. Tháng 3/2019, Ngô Thanh Vân ra mắt phim hành động Hai Phượng tại Mỹ sau một tháng ra mắt trong nước, giúp doanh thu phim đạt hơn 200 tỷ đồng. Lật mặt 4: Nhà có khách- tác phẩm hài kinh dị của Lý Hải - cũng được ra mắt tại Mỹ và Australia giữa năm 2019, sau khi lọt vào top bốn tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt thời điểm đó (120 tỷ đồng).

Cảnh tranh cãi dài bốn phút của Trấn Thành trong 'Bố già' Cảnh cha con Ba Sang tranh cãi dài bốn phút trong "Bố già". Video: Galaxy.

Bố già xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Ba Sang làm nghề chở hàng thuê. Con trai Ba Sang - Quắn (Tuấn Trần đóng) - có lối sống đối lập với ông, nhiều lần khiến ông trăn trở. Một số diễn viên góp mặt, như: Lê Giang, Quốc Khánh, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Lan Phương, Hoàng Mèo, La Thành, bé Ngân Chi... Anh bỏ ra hơn 20 tỷ đồng làm phim. Phim bắt nguồn từ dự án web-drama cùng tên năm 2019, do Trấn Thành đầu tư bốn tỷ đồng. Bốn tập phim đứng đầu top trending (thịnh hành) của Youtube, mỗi tập đạt hàng chục triệu lượt xem.

Theo Billboard, CNN, các rạp phim ở Mỹ mở cửa trở lại từ đầu tháng 5. Nhiều rạp áp dụng hệ thống an ninh nghiêm ngặt như tại sân bay, có kiểm tra nhiệt độ, từ chối phục vụ khách có thân nhiệt trên 38 độ C, giới hạn số người mỗi phòng chiếu... Các lối đi, ghế ngồi được ngăn cách theo tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn. Nhân viên bán vé đứng sau cửa kính để không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Một số rạp cấm hoàn toàn việc sử dụng tiền giấy.

Tam Kỳ